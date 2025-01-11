Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сандерленд встречается со Сток Сити в Кубке Англии. Дал ли тренер шанс Русину?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Кубка Англии встречаются два представителя Чемпионшипа. "Сандерленд", в котором играет Назарий Русин, встречается со "Сток Сити".
Украинский полузащитник остался на скамейке запасных.
RLB's XI to take on Stoke City! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/d0dvd25sPr— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 11, 2025
Украинский нападающий выходил в 9-ти матчах за "Сандерленд" во всех турнирах. В основной команде он вышел в поединке Кубка Лиги против "Престона", отыграв в матче 80 минут.
В Чемпионшипе Русин появлялся в 8-ми матчах, выходя из замены. На поле он провёл 66 минут. Голами не отметился, но получил жёлтую карточку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Популярное сейчас
- Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
- Усик ошарашил болельщиков своим текущим весом
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Звёздная футболистка Ювентуса на грани разрыва: парень готовится к возможному трансферу
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО