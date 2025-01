Сандерленд встречается со Сток Сити в Кубке Англии. Дал ли тренер шанс Русину?

В матче Кубка Англии встречаются два представителя Чемпионшипа. "Сандерленд", в котором играет Назарий Русин, встречается со "Сток Сити".

Украинский полузащитник остался на скамейке запасных.

RLB's XI to take on Stoke City! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/d0dvd25sPr