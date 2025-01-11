Сандерленд встречается со Сток Сити в Кубке Англии. Дал ли тренер шанс Русину?

В матче Кубка Англии встречаются два представителя Чемпионшипа. "Сандерленд", в котором играет Назарий Русин, встречается со "Сток Сити".

Украинский полузащитник остался на скамейке запасных.

Украинский нападающий выходил в 9-ти матчах за "Сандерленд" во всех турнирах. В основной команде он вышел в поединке Кубка Лиги против "Престона", отыграв в матче 80 минут.

В Чемпионшипе Русин появлялся в 8-ми матчах, выходя из замены. На поле он провёл 66 минут. Голами не отметился, но получил жёлтую карточку.

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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени