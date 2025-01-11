Это ему запомнится. Нападающий Ливерпуля забил дебютный гол за команду

Нападающий "Ливерпуля" забил дебютный гол за команду.

Федерико Кьеза вышел на "Энфилд" впервые с сентября. Нападающий появился во втором тайме матча против "Аккрингтона". На 90-й минуте новичок "Ливерпуля" поразил ворота гостей

Также итальянец поучаствовал в третьем голе команды: побежал к воротам, но вратаря не переиграл. Мяч попал к Дэннсу, который забил.

Матч "Ливерпуль – Аккрингтон" закончился со счётом 4:0.

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Последний раз Кьеза играл за "Ливерпуль" 21 сентября. В матче против "Борнмута" он вышел на 18 минут.

Напомним, что итальянский нападающий присоединился к "Ливерпулю" в августе 2024 года