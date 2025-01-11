Последний топовый трансфер САФа. Робин ван Перси и его переход в Ман Юнайтед в 2012

Накануне очной встречи между “Арсеналом” и “Манчестер Юнайтед” вспоминаем ключевой фактор, который помог именитому шотландцу выиграть последнее чемпионство в его карьере.

13-е мая 2012-го. Сэр Алекс Фергюсон вместе с игроками нервно топтался по газону “Стэдиум оф Лайт”. Только что легендарный коуч обыграл “Сандерленд” (1:0), вырвался вперед в чемпионской гонке и ждал вестей из Манчестера.

“Сити” параллельно рубился с “Куинз Парк Рейнджерс”, висел на волоске от потери национального золота, впрочем, Джеко, Балотелли и Агуэро полностью перевернули ситуацию (3:2). Решающий выстрел аргентинца, уже знаменитый крик комментаторов, неистовство трибун “Этихада” — по одну сторону, по другую — САФ, чье разочарованное выражение лица поймали телекамеры. Еще бы, оба представителя Манчестера набрали одинаковое количество очков (по 89), но “красные дьяволы” забили меньшую разницу голов, и именно этот компонент определил триумф Роберто Манчини.

Недопустимо. Позорно. Неслыханно. “Я не смогу пережить еще один такой сезон, когда мы упустили титул в последней игре…”.

Выход нашелся.

“Такова жизнь, так существуют топ-клубы”

Ван Перси. “Арсенал” — без сомнения, отличная команда, Арсен Венгер — выдающийся, однако в воздухе постоянно витало ощущение недосказанности. За восемь лет, проведенных в столице Англии, Робину удалось получить немного: Кубок и Суперкубок Англии. Еще был проигран финал ЛЧ-2005/06, где нападающий просидел на скамейке запасных.

Хотелось большего, а итог кампании 2011/12 выдался идеальным моментом для изменений. Хоть “канониры” и провалились почти на всех фронтах (рано вылетели из внутренних соревнований, в 1/8-й ЛЧ споткнулись на “Милане”), но лично ван Перси находился в огне. 30 мячей и звание лучшего бомбардира АПЛ изрядно соблазняли — как следствие, в сторону 29-летнего капитана смотрели “Ман Сити”, “Ювентус” и предлагали солидные деньги. А еще совсем рядом ошивался “Манчестер Юнайтед”.

Фергюсон умело нажал на чувства Робина и Венгера. На "Олд Траффорд" знали, что нидерландец не собирается пролонгировать контракт, предусмотренный до лета 2013-го, но стремился закрыть гештальт касательно Премьер-лиги (это автоматически ставило крест на перспективах итальянцев). Тревожила “голубая луна” и сэр Алекс понимал, что шейхи легко закроют финансовые аппетиты; тем не менее, здесь поспособствовал сам Арсен, который после ухода Коло Туре, Гаэля Клиши, Эммануэля Адебайора и Самира Насри не желал усиливать “МС”.

Видя, что ван Перси не против, САФ позволил себе даже поторговаться и таки снизил сумму трансфера — с 30-ти до 22,5 миллионов фунтов стерлингов. “Интуиция мне тогда подсказывала, что Арсен обрадовался, что не отдал Робина в “Сити”. Возможно, ему не нравился стиль их правления. И думаю, что несмотря на наши битвы с ним в эти годы, он уважал, как мы вели дела”, - резюмировал Ферги.

Несмотря на полюбовные отношения обоих менеджеров, футболисту досталось. И досталось сильно. Никто никого не тянул за язык, но наш герой сказал следующее:

“Я могу поклясться своими детьми, что сегодня же дам миллион фунтов, если кто-то докажет, что “Арсенал” предлагал мне новый контракт. Это было решение “Арсенала” не предлагать новое соглашение, он имел право на это. У меня был список из семи вещей, в которых, как я думал, “Арсенал” добавит. Я чувствовал, что мы должны сразу этим заняться, чтобы спорить с лучшими командами АПЛ. Было не так важно, сколько очков у конкурентов. Но важно, что Иван Газидис, исполнительный директор, не согласился ни с одним из семи пунктов, и этого мне хватило. Для меня это стало очень четким посланием. Больше я не видел в переходе в “МЮ” проблемы, такая жизнь, так существуют топ-клубы”.

Учитывая, что “Арсенал” мог обогатиться существеннее, если бы контактировал с “горожанами”, не противоречил переговорам с “МЮ” и вообще сохранил лицо, комментарий ван Перси вызвал праведный гнев среди болельщиков. Началось показательное сжигание футболок.

Боб Уилсон, бывший вратарь лондонцев, подготовил достойный ответный панч: “Я разочарован, почти зол, потому что Робин стал капитаном и проделал фантастическую работу. Я читал все заявления о гордости быть капитаном, а через год парень покидает коллектив. Я занимаю позицию “король умер, да здравствует король” — спасибо, Робин, и до свидания.

Очевидно, что это очень хороший бизнес с точки зрения “Арсенала”. 24 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов за 29-летнего игрока, который имеет историю проблем с травмами, и один действительно замечательный сезон из восьми. Это отличный бизнес.

Тот факт, что ван Перси ушел, вызывает большое разочарование, но он одним движением покрыл большую часть гонорара, потраченного на трех талантливых игроков — Подольского, Жиру и Касорлу”. .

Это полуправда. Как ни крути, у Робина было несколько реально хороших сезонов, в течение которых он планомерно набирал обороты. 132 гола и 56 ассистов не возникли на пустом месте, да и парень здорово вытащил Венгера, когда ушли Тьерри Анри и вышеупомянутый Адебайор (плюс, не игнорируем травму Эдуардо и нестабильность Никласа Бендтнера). Подольский, Касорла и Жиру? Немец продемонстрировал посредственный уровень, испанец — лучше, по Оливье вопросов нет.

Да что тут греха таить — Венгер еще долго сожалел о том, что его, на первый взгляд, верный помощник взял и переметнулся в лагерь принципиального оппонента. “Я бы предпочел продать его за границу, например, в “ПСЖ”, а не “Манчестер Юнайтед”. Я сожалею. Мы потеряли хорошего игрока по простой причине. У него был всего год до конца контракта, и он хотел уйти. Мы потеряли исполнителя мирового класса — я не отрицаю этого. У нас не было выбора”.

“Отдайте ему мяч и он выиграет нам титул”

Робин получил 20-й номер. 10-ка принадлежала Уэйну Руни, 11-й гордо носил Райан Гиггз. “Девятка” освободилась после того, как нидерландец уже определился с цифрой на спине — Димитар Бербатов прекрасно осознавал дальнейшее развитие событий и направился в “Фулхэм”. Впрочем, Фергюсон не искал негатив, а наоборот предсказывал, как это когда-то произошло с “семеркой” Роналду: “Двадцатый номер? Он принесет двадцатый титул”. На этом и ударили по рукам.

Еще один вайб Роналду — это то, как САФ впервые за бог весть сколько лет попросил раздевалку играть именно на ван Перси. Все давно знали, что у Ферги нет имен, которые выше его самого или “Манчестер Юнайтед” (не зря же Дэвид Бекхэм поближе "познакомился" с бутсой), а тут такое дело.

Хотя слова и были сказаны весной 2013-го, когда игрок пытался прервать “засуху” (в течение февраля-марта удалось поразить только “Эвертон”), тренер дал четкий сигнал — или мы пользуемся скоростью и частотой рывков Робина, или забываем о претензиях на чемпионство.

“Слушайте, если вы хотите выиграть АПЛ, то отдайте ему мяч. Я показал вам эти рывки, теперь ищите их на поле. Это значит, что Робин не забивает столько голов, сколько должен, чтобы выиграть нам титул”.

Уже потом Рио Фердинанд подтвердил месседж: “Да, это правда, были слова Фергюсона: “Он выиграет нам титул”. Я провел в клубе столько лет и никогда не слышал, чтобы тренер так говорил о другом футболисте. Пожалуй, единственным таким был Роналду”.

Казалось, какие могут быть проблемы? Есть проверенные годами лидеры, Майкл Каррик и Пол Скоулз отлично сканировали пространство, однако даже они не всегда успевали за ходом мысли новоиспеченного партнера.

Отдельный нюанс — Руни, при формации 4-2-3-1 вынужденно опустившийся ниже, едва ли не на позицию атакующего полузащитника. Стал ли Шрек хуже выглядеть? Где-то упустил (все же 16 голов — не слишком высокий уровень; у того же Чичарито оказалось на два удара больше), а где-то добавил — 14 результативных передач еще и как повлияли на борьбу за трофей.

В апрельском матче с “Астон Виллой”, по итогам которого “Манчестер Юнайтед” поднял над головой чемпионский кубок, состоялся хрестоматийный и культовый эпизод — Уэйн запустил лонгболл и ван Перси без всякой обработки вколотил в дальний от вратаря угол.

Голландец рвал и метал, жаждал наконец-то самоутвердиться, и этот настрой транслировался команде. “Его влияние было гораздо сильнее, чем можно было ожидать, из-за его сосредоточенности, голода и желания выиграть АПЛ. Он был похож на маленького ребенка, который приходит в магазин сладостей и думает: “Я хочу все попробовать, все попробовать, чтобы извлечь максимум из этого опыта”, — объяснил Фердинанд.

Мячи против “Фулхэма”, “Саутгемптона” (3), “Ливерпуля” (2), “Сток Сити” (2), “Челси”, “Арсенала” (2), “Вест Хэма” (2), “Рединга”, “Манчестер Сити”, “Сандерленда”, “Ньюкасла”, “Вест Бромвича” (2), “Уигана” (2), “Тоттенхэма”, “Эвертона”, “Астон Виллы” (3) сформировали красивую статистику. 26 точных выстрелов только в АПЛ и второй раз подряд взятая бомбардирская планка — шикарное дополнение к медали наивысшей пробы.

“Чувствовать себя чемпионом Англии еще лучше, чем я себе представлял. Я долго ждал этого. Когда играл в молодежных командах “Фейеноорда”, привык к тому, что мы постоянно выигрывали трофеи. А через три месяца после того, как я попал в основную команду, мы получили Кубок УЕФА. И в голове у меня поселилась мысль о том, что выигрывать трофеи — это часть жизни любого футболиста. Но с тех пор я понял, что не все так просто. Мне пришлось ждать очень долго, чтобы стать чемпионом, но вкус этой победы чрезвычайно сладок. Я просто на седьмом небе. Если бы я имел хоть какие-то сомнения относительно перехода в “Юнайтед”, я бы не сделал этот шаг. Наоборот, я был абсолютно уверен, что мы завоюем трофей — и в не ближайшие несколько лет, а сразу же”.

Как вы, наверное, заметили, ван Перси расстроил “Арсенал” и в обоих случаях чувствовал себя очень неловко. Особенно в Лондоне — как ни крути, приехал на фактически родной стадион, плюс, это был как раз следующий тур после выигрыша лиги. Как положено, “канониры” выстроились чемпионским коридором и пусть неохотно, но отдали честь бывшему товарищу.

“Случилось то, что случилось”

Сэр Алекс и Робин добились вожделенной цели — коуч вернулся на коне, а футболист приобрел новый статус и выдохнул с облегчением. Единственное, что шотландец немного подставил подопечного — еще с зимы 2013-го вынашивал план, а в мае таки завершил карьеру.

“Я спросил менеджера, как долго он собирается оставаться на посту, и он сказал, что, как минимум, три года. Я обдумывал это, когда решил перейти из “Арсенала”. Изменил бы я свое решение, если бы знал, что сэр Алекс уйдет в конце того сезона? Это хороший вопрос, на который я не могу ответить. Он был одной из главных причин, почему я подписал контракт, несомненно. Он был легендарным тренером, вы могли заметить, что с того момента, как я зашел в клуб, под руководством САФа все работало идеально. В футболе все меняется, вы не можете планировать свой собственный путь или путь своего тренера. В этом мире вы должны реагировать на то, как все происходит. Случилось то, что случилось”, — резюмировал ван Перси.

Паршивый сезон под руководством Дэвида Мойеса, еще один противоречивый с Луи ван Галом — дальнейшие события показали, что Фергюсон выжал едва ли не последние соки из того поколения и “выехал” благодаря ставке, сделанной в пользу нападающего. Стоило ауре САФа испариться, как постепенно “скис” и сам Робин — примечательно, что вернулись травмы, а за ними — и желание сбежать из сумасшедшего дома. Привет, “Фенербахче”.

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