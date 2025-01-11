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Кубок Англии. Лестер – КПР 6:2. Устроили шоу
Зрелищный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/32 финала встречались команда Английской Премьер-Лиги "Лестер" и представитель Чемпионшипа "Квинз Парк Рейнджерс" (КПР)
В первом тайме команды забили на двоих 5 мячей, причём в первые 20 минут отметились обе команды.
"Лестер" за 2 минуты забил два гола, гости, чтобы не отставать, забили на второй компенсированной минуте.
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Во втором тайме "Лестер" продолжил отдаляться от гостей. В начале периода забил Джейми Варди с пенальти. На 63-й минуте оформил дубль Джеймс Джастин. Команды усилились заменами, но на результат это не повлияло.
"Лестер" узнает своего соперника 12 января в жеребьёвке после матча "Арсенал – Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии. 1/32 финала. Лестер
Лестер – КПР 6:2
Голы: Джастин (9, 63), Мавидиди (37), Буананотте (38), Варди (51, пен), Фас (90+3) – Варан (18), Колли (45+2)
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