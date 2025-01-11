Кубок Англии. Челси шагает в 1/16, Забарный также там, а Ярмолюк неожиданно вылетает

Сразу 8 матчей Кубка Англии стартовали в одно время и в этом материале мы попробуем кратко разобраться с каждым из них. "Челси" противостоял "Моркаму" и это главный матч этого слота. Однако играли и другие клубы Премьер-лиги, в частности Илья Забарный и Егор Ярмолюк вышли на поле с первых минут в своих матчах.

После названий каждой команды вы будете видеть римскую цифру в скобках. Она обозначает силу дивизиона футбольной английской пирамиды, в которой выступает та или иная команда. I — Премьер-лига, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Северная или Южная Конференции.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

"Челси" (І) — "Моркам" (ІѴ) 5:0

Голы: Адарабиойо (39, 70), Нкунку (50), Феликс (75, 77)

*На 17-й минуте Кристофер Нкунку не реализовал пенальти (вратарь)

"Челси": Йоргенсен — Джеймс (Гюсто, 46), Адарабиойо, Дисаси, Вейга — Лавия (Кукурелья, 46) — Нету (Санчо, 46), Нкунку, Феликс, Джордж — Гию

"Моркам": Бергойн — Хендри, Уильямс, Стотт, Тутонда — Эдвардс (Льюис, 68), Уайт, Сонго'о (Тейлор, 81), Джонс (Хоуп, 81), Толлитт (Макадам, 68) — Декерс (Слю, 53)

Предупреждения: нет.

Ожидалось как-то все гораздо проще для хозяев. Накануне матча никто не сомневался, что "синие" вторым составом в пешеходном стиле пройдутся и не заметят соперника, но нет. В стартовом составе нашлось место для Джеймса и Лавии, оба вернулись после длительных травм, команда на бумаге была крепкой, но с созданием опасности были проблемы.

В первом тайме мы увидели небольшую активность у ворот Бергойна, сначала Тосин Адарабиойо пробил головой в перекладину, а затем хозяева заработали пенальти. Казалось, что это будет начало разгрома, но Нкунку не смог его реализовать, голкипер отбил и с добиванием также справился.

Далее не без помощи рикошета "синие" все же открыли счет благодаря удару Тосина Адарабиойо, но выглядело это все максимально неуверенно. На второй тайм последовали замены от Марески, вышло Санчо, Гюсто и Кукурелья. И стало легче.

В дебюте второго тайма атака по левому флангу пошла, отбили мяч после прострела от Марка Кукурельи, после чего пробил Вейга, блок его удара и добивание от Нкунку оказалось в сетке ворот. 2:0 и от такого счета уже можно начинать играть спокойно и точно экономить силы.

А "синие" на кураже оформили еще три гола до конца встречи, чтобы хоть немного реабилитироваться за последние неудачи в АПЛ. И все голы прилетали в основном из-за пределов штрафной площадки. Сначала дубль от Тосина Адарабиойо, на этот раз без рикошета, красивый удар в ближний угол. Затем Феликс дважды издали стрелял по воротам и дважды точно. Поэтому в итоге ожидаемая и спокойная победа, но все начиналось не так хорошо, как того бы хотелось.

"Борнмут" (І) — "Вест Бромвич" (ІІ) 5:1

Голы: Клюйверт (27), Уаттара (34, 44), Семеньо (47), Джеббисон (90+2) — Тейлор (4)

Илья Забарный появился в стартовом составе и уже этот факт дал понять, насколько серьезно Андони Ираола отнесся к противостоянию с командой из Чемпионшипа. "Вишни" сегодня выходили побеждать, а не экономить силы. Как оказалось, частично получилось и то, и другое.

Неожиданно именно хозяева пропустили первый гол. Сэмюэл Тейлор удивил местные трибуны на 14-й минуте. Но это была лишь вспышка, дальше хозяева взялись за дело и еще до конца первого тайма забили трижды. Дубль от Уаттара и гол Клюйверта сделали счет на табло максимально комфортным.

Во втором тайме Семеньо уже в начале отправил в ворота "дроздов" четвертый гол и по сути закрыл все вопросы. Отдохнуть в первом тайме не получилось, но уже во втором можно было играть по счету. Это "вишни" и сделали, одержав комфортную победу. Илья Забарный провел на поле весь матч. Своеобразной вишенкой на торте стал гол Джеббисона в самой концовке. 5:1.

"Брентфорд" (І) — "Плимут" (ІІ) 0:1

Гол: Уиттакер (82)

Егору Ярмолюку и его команде было непросто в матче против команды из Чемпионшипа. "Плимут" приехал точно не отбывать свой номер, а показать настоящий бой подопечным Томаса Франка.

Ярмолюк вышел в старте и провел на поле 63 минуты, после чего его сменил Бриан Мбемо. Не пошла игра у "пчел" в стартовом составе, а замены, которые сделал Франк во втором тайме, получились не такими эффективными. Очень преданная игра "Плимута" бросалась в глаза. Неудачный матч провел не только украинский полузащитник, но и вся его команда.

Поэтому гол на 82-й минуте в исполнении Уиттакера выглядел даже справедливым. Неужели хозяева позволили себе недооценку соперника? Это, конечно, зря. Единственный гол от гостей позволил им выбить из Кубка клуб АПЛ. Неожиданно, но справедливо.

"Эксетер" (ІІІ) — "Оксфорд Юнайтед" (ІІ) 3:1

Голы: Митчелл (22, 40), Харпер (64) — Филлипс (14)

Матч, в котором аутсайдер целиком и полностью обыграл фаворита. Команда из третьего по силе футбольного английского дивизиона пропустила гол в домашних стенах и всем показалось, что все идет по плану. Однако нет. Очень классный камбэк и уверенная игра во втором тайме обеспечили "Эксетер" проход в 1/16 Кубка Англии.

"Оксфорд Юнайтед" частично недооценил то, что может предложить соперник, особенно после того, как они сами же открыли счет во встрече. Проход "Эксетер".

"Норвич" (ІІ) — "Брайтон" (І) 0:4

Голы: Рюттер (37, 45+2), Энсисо (59), Марч (74)

Здесь получился максимально ожидаемый матч. Волшебная команда Фабиана Хюрцелера разгромила низшелигового соперника с комфортным счетом. Дублем отметился Жоржиньо Рюттер, а во втором тайме Энсисо и Марч лишь дополнили итоговую победу красивыми голами.

"Чайки" летят в следующий раунд, а "канарейки" прощаются с Кубком в этом сезоне, ничего не вдуешь, они были слабее.

"Ноттингем Форест" (І) — "Лутон" (ІІ) 2:0

Голы: Йейтс (40), Соса (68)

Нуну Эшпириту Санту планирует доминировать не только в АПЛ, но и в Кубке Англии. А как иначе? В третьем раунде они противостояли скромному "Лутону", который еще в прошлом сезоне представлял АПЛ. Но обыграли "шляпников" они как-то вообще без проблем. "Лесники" банально сильнее, особенно они и не напрягались ради этой победы.

"Рединг" (ІІІ) — "Бернли" (ІІ) 1:3 (после ЭТ)

Голы: Винг (77) — Фостер (71), Флемминг (100, 109)

«Бернли» имел небольшие проблемы с "Редингом" и эти проблемы переросли в экстра-таймы. В этом году уже нет переигровок и если матч завершается вничью, то все идет в дополнительное время и серию пенальти. Когда Фостер открыл счет, то казалось, что вопрос закрыт.

Однако нет, хозяева ответили своим голом и точно хотели дотерпеть до пенальти. Не получилось. В экстра-таймах дублем отметился Флемминг и "Бернли" шагает в 1/16 финала.

"Сандерленд" (ІІ) — "Сток Сити" (ІІ) 1:2 (после ЭТ)

Голы: Алексич (64) — Кэннон (4, с пенальти), Эннис (112)

Похожая история и здесь. Правда здесь не было столь очевидного фаворита или аутсайдера. Две команды из Чемпионшипа сошлись в битве в рамках 1/32 финала и в основное время победителя определить не смогли. Зато в экстра-таймах голом отметился Наялл Эннис, именно он принес итоговую победу "гончарам". "Сток" проходит "черных котов" и будет играть в 1/16 финала.