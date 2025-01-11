Арне Слот рассказал об ощущениях от дебюта Нгумоа

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об ощущениях от дебюта новичка клуба Рио Нгумоа,

Нидерландский менеджер похвалил качества вингера.

"Каждый раз, когда он приходит тренироваться с нами, мы видим, каковы его качества. Он может доминировать в ситуациях один на один, он очень быстр на ногах, он может очень быстро менять направление. И я всегда рад, если игрок дебютирует, показывая то, что мы видим на тренировочной площадке, чтобы болельщики могли это увидеть", - сказал тренер.

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Арне Слот считает, что болельщикам также понравилась игра английского вингера.

"Думаю, болельщикам понравилось то, что они увидели; вы могли почувствовать это на стадионе уже в первом тайме, и когда я вывел его, по реакции болельщиков, я думаю, мы могли видеть, что им тоже понравилось то, что они увидели. Так что, особенный день для него — дебют, победа. Он будет хорошо спать сегодня ночью, я полагаю", - сказал Слот.

Рио Нгумоа присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2024 года.

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Аккрингтон" со счётом 4:0. Рио Нгумоа отыграл 71 минуту матча.