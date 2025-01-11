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Арне Слот рассказал об ощущениях от дебюта Нгумоа

Англия

Главный тренер Ливерпуля о дебюте новичка команды

Арне Слот рассказал об ощущениях от дебюта Нгумоа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об ощущениях от дебюта новичка клуба Рио Нгумоа,

Нидерландский менеджер похвалил качества вингера.

"Каждый раз, когда он приходит тренироваться с нами, мы видим, каковы его качества. Он может доминировать в ситуациях один на один, он очень быстр на ногах, он может очень быстро менять направление. И я всегда рад, если игрок дебютирует, показывая то, что мы видим на тренировочной площадке, чтобы болельщики могли это увидеть", - сказал тренер.

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Арне Слот считает, что болельщикам также понравилась игра английского вингера.

"Думаю, болельщикам понравилось то, что они увидели; вы могли почувствовать это на стадионе уже в первом тайме, и когда я вывел его, по реакции болельщиков, я думаю, мы могли видеть, что им тоже понравилось то, что они увидели. Так что, особенный день для него — дебют, победа. Он будет хорошо спать сегодня ночью, я полагаю", - сказал Слот.

Рио Нгумоа присоединился к "Ливерпулю" в сентябре 2024 года.

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Аккрингтон" со счётом 4:0. Рио Нгумоа отыграл 71 минуту матча.

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Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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