Два матча Кубка Англии перенесены из-за погодных условий

В Кубке Англии из-за погодных условий перенесены два матча.

Поединки "Лейтон Ориент – Дерби Каунти" и "Менсфилд – Линкольн" перенесены из-за замёрзшего поля. Ночью и утром в английских Лейтоне и Менсфилде были заморозки.

Футбольная ассоциация назначила новые даты матчей – 14 января.

По этой же причине перенесены некоторые матчи низших лиг Англии.

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Напомним, что после матча "Арсенал – Манчестер Юнайтед" состоится жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.

Команды, которые ещё не сыграли, также узнают своих соперников.