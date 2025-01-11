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Два матча Кубка Англии перенесены из-за погодных условий

Англия

Известна дата матча

Два матча Кубка Англии перенесены из-за погодных условий

Фото - thefa.com

Новина українською

В Кубке Англии из-за погодных условий перенесены два матча.

Поединки "Лейтон Ориент – Дерби Каунти" и "Менсфилд – Линкольн" перенесены из-за замёрзшего поля. Ночью и утром в английских Лейтоне и Менсфилде были заморозки.

Футбольная ассоциация назначила новые даты матчей – 14 января.

По этой же причине перенесены некоторые матчи низших лиг Англии.

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Напомним, что после матча "Арсенал – Манчестер Юнайтед" состоится жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.

Команды, которые ещё не сыграли, также узнают своих соперников.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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