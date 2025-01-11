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Нападающий Манчестер Юнайтед подал в суд на свой бывший клуб незадолго до трансфера в Англию

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Нападающий Манчестер Юнайтед подал в суд на свой бывший клуб незадолго до трансфера в Англию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" подал в суд на свой бывший клуб незадолго до трансфера в Англию.

По информации Mirror, Антони летом 2022 года подал иск против "Аякса", заявив, что нидерландский клуб его незаконно оштрафовал перед трансфером.

""Аякс" был недоволен поведением вингера и трижды оштрафовал его за отсутствие на поле без разрешения. Он также не вышел на поле в третьей игре сезона против "Спарты Роттердам", хотя у него не было травм", - сообщил источник.

Когда Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед", он заметил, что "Аякс" вычел штрафные деньги из его зарплаты. Бразилец сослался на "незаконное поведение", пытаясь вернуть деньги.

В Нидерландской футбольной ассоциации подтвердили, что дело было возбуждено в понедельник. Энтони обратился в арбитражный комитет шесть месяцев назад, а дела такого рода обычно рассматриваются в течение месяца после слушания.

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Энтони перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" в августе 2022 года за 95 млн евро.

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Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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