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Несчастье закончилось. Грилиш прервал свою бешеную антисерию, которая тянулась с 2023-го года
Вся Англия радуется
Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен
В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Солфорд" со счетом 8:0. Один из мячей забил Джек Грилиш, таким образом, прервав свою антисерию.
Это его первый гол за "горожан" с 16-го декабря 2023-го года. Сегодня он реализовал пенальти.
JACK GREALISH SCORES FROM THE SPOT FOR MAN CITY AGAINST SALFORD, HIS FIRST GOAL IN OVER A YEAR! ???? pic.twitter.com/TOlgRPDTC0— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2025
Кроме этого, Грилиш записал на свой счет 2 ассиста. В общем, в его активе в этом сезоне уже 4 результативные передачи.
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