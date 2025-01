Несчастье закончилось. Грилиш прервал свою бешеную антисерию, которая тянулась с 2023-го года

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Солфорд" со счетом 8:0. Один из мячей забил Джек Грилиш, таким образом, прервав свою антисерию.

Это его первый гол за "горожан" с 16-го декабря 2023-го года. Сегодня он реализовал пенальти.

JACK GREALISH SCORES FROM THE SPOT FOR MAN CITY AGAINST SALFORD, HIS FIRST GOAL IN OVER A YEAR! ???? pic.twitter.com/TOlgRPDTC0