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Несчастье закончилось. Грилиш прервал свою бешеную антисерию, которая тянулась с 2023-го года

Англия

Вся Англия радуется

Несчастье закончилось. Грилиш прервал свою бешеную антисерию, которая тянулась с 2023-го года

Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен

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В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" уничтожил "Солфорд" со счетом 8:0. Один из мячей забил Джек Грилиш, таким образом, прервав свою антисерию.

Это его первый гол за "горожан" с 16-го декабря 2023-го года. Сегодня он реализовал пенальти.

Кроме этого, Грилиш записал на свой счет 2 ассиста. В общем, в его активе в этом сезоне уже 4 результативные передачи.

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Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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