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Кубок Англии. Манчестер Сити резервом разгромил соперника со счетом 8:0
Представитель четвертого дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Джошуа Смит
Гвардиола решил подойти к выбору стартового состава на этот матч радикально: из основных футболистов с первых минут сыграли только Савиньо и Гюндоган. Также к скелету можно отнести и Эдерсона, который впервые за пять матчей вышел на поле – вернулся после травмы. Такое решение от испанца – не удивительно, ведь в соперниках был представитель Второй лиги. А это четвертый английский дивизион.
Уже на восьмой минуте Доку начал свою феерию в матче красивым обводным ударом под правую штангу. А через 12 минут счет был 2:0: 20-летний Мубама забил свой первый гол за "Ман Сити" в дебютном матче. Вовремя замкнул прострел от Нунеса на дальнюю штангу.
What a moment for Divin Mubama ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/XfV6EGoZsf— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025
Понятно, что параллельно хозяева еще моменты создавали. То Савиньо не попадет в створ, то защитники "Солфорда" вынесут мяч из ленты ворот. Но на 33 минуте и в гостей был момент. Куасси взял игру на себя и после слалома пробил по центру ворот – Эдерсон на месте.
В обороне "Солфорд" просто не успевал. К концу первого тайма еще один дебютный гол забил О'Райлли, а сразу после перерыва Грилиша в собственной штрафной завалил Эшли. Сам Джек одиннадцатиметровый и реализовал, отличившись голом впервые в текущем сезоне.
Также в старте сегодня сыграл еще один глубокий резервист, но более опытный: Джеймс Макети. В этом году в АПЛ он сыграл уже четырежды. В этот раз провел все 90 минут. Но записать свою фамилию в протокол сумел после часа игрового времени. И даже три раза: оформил хет-трик! А между голами еще второй свой мяч забил Доку, реализовав пенальти.
James McAtee began the evening without a goal at The Etihad for @ManCity.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025
He ended it with a hat-trick.#EmiratesFACup pic.twitter.com/bIrH0wD2yW
Трижды после перерыва в упор со штангой били гости. Совсем немного было до забитого. В один момент было так неожиданно, что Эдерсон даже не реагировал. Однако гол престижа "Солфорд" не оформил.
Горький, но все равно интересный опыт для представителя четвертого дивизиона, который борется за выход в Первую лигу. И разминка для резерва "Сити". В итоге каждая из команд точно нашла плюсы. Просто у команды Гвардиолы их на восемь больше.
Манчестер Сити (І) – Солфорд Сити (ІV) 8:0
Голы: Доку 8, 69 (пен.), Мубама 20, О'Райлли 43, Грилиш 49 (пен.), Макети 62, 72, 81
Манчестер Сити: Эдерсон – О'Райлли, Симпсон-Пьюзи, Аке (Аканджи 46) – Нунес, Макети, Гюндоган, Грилиш – Савиньо (Фоден 55), Доку (Ковачич 74) – Мубама
Солфорд: Янг – Шепард, Тилт, Гарбутт – Форна – Много (Тейлор 58), Ланд (Маколени 70), Эшли (Вотсон 58), Берко – Аделакун (Райт 87), Куасси (Стоктон 70)
Предупреждения: Шепард 21, Тилт 60
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