Кубок Англии. Манчестер Сити резервом разгромил соперника со счетом 8:0

Кубок Англии, третий раунд

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Джошуа Смит

Гвардиола решил подойти к выбору стартового состава на этот матч радикально: из основных футболистов с первых минут сыграли только Савиньо и Гюндоган. Также к скелету можно отнести и Эдерсона, который впервые за пять матчей вышел на поле – вернулся после травмы. Такое решение от испанца – не удивительно, ведь в соперниках был представитель Второй лиги. А это четвертый английский дивизион.

Уже на восьмой минуте Доку начал свою феерию в матче красивым обводным ударом под правую штангу. А через 12 минут счет был 2:0: 20-летний Мубама забил свой первый гол за "Ман Сити" в дебютном матче. Вовремя замкнул прострел от Нунеса на дальнюю штангу.

Понятно, что параллельно хозяева еще моменты создавали. То Савиньо не попадет в створ, то защитники "Солфорда" вынесут мяч из ленты ворот. Но на 33 минуте и в гостей был момент. Куасси взял игру на себя и после слалома пробил по центру ворот – Эдерсон на месте.

В обороне "Солфорд" просто не успевал. К концу первого тайма еще один дебютный гол забил О'Райлли, а сразу после перерыва Грилиша в собственной штрафной завалил Эшли. Сам Джек одиннадцатиметровый и реализовал, отличившись голом впервые в текущем сезоне.

Также в старте сегодня сыграл еще один глубокий резервист, но более опытный: Джеймс Макети. В этом году в АПЛ он сыграл уже четырежды. В этот раз провел все 90 минут. Но записать свою фамилию в протокол сумел после часа игрового времени. И даже три раза: оформил хет-трик! А между голами еще второй свой мяч забил Доку, реализовав пенальти.

