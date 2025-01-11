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Кубок Англии. Лидс с ассистом экс-игрока Шахтера одержал победу, Ковентри дожал соперника в серии пенальти
Заключительные матчи субботы
Getty Images/Global Images Ukraine
В вечернем слоте субботних поединков третьего раунда Кубка Англии кроме “Манчестер Сити” были еще и пары полностью из низших дивизионов. В обоих случаях, как и в матче "горожан", были зафиксированы домашние сухие победы. Пусть и не столь уверены.
Лидер Чемпионшипа "Лидс" играл против представителя Второй лиги "Харрогейта" на "Элланд Роуд". Преимущество "павлинов" было очевидным, ведь события на поле были полностью в руках хозяев. Однако только во втором тайме "Лидс" сумел дожать соперника.
На 59 минуте бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон подал с левого фланга в штрафную на голову Ларджи Рамазани – тот забил единственный гол в этом противостоянии.
"Лидс" (II) – "Харрогейт" (IV) 1:0
Гол: Рамазани 59
Largie Ramazani pops up in the box with the header for @LUFC ⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/EM2iLIAJ7Q— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025
В еще одном матче была дуэль практически равных команд “Ковентри” и “Шеффилд Венсдей”. Оба представляют Чемпионшип, даже идут в турнирной таблице на расстоянии восьми очков друг от друга. В первом круге текущего сезона коллективы провели аналогичный поединок, в котором "Шеффилд" праздновал волевую гостевую победу со счетом 2:1. А победный гол был забит на 90+3 минуте.
Сегодня встреча имела схожее наполнение и также меняла свой вектор. "Ковентри" забил в первом тайме, не дав до перерыва сопернику нанести хотя бы один удар по своим воротам. Однако "Шеффилд" снова отличился на 90+3 минуте. И снова одним из героев стал Энтони Мусаба: теперь он забил гол, а в матче первого круга отдал спасательный ассист.
Все решилось в серии пенальти. В ней сильнее оказался все-таки "Ковентри": один незабитый пенальти против двух у соперника.
"Ковентри" – "Шеффилд Венсдей" 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Китчинг 26 – Мусаба 90+3
Norman Bassette with the winning spot-kick to send @Coventry_City through to the #EmiratesFACup fourth round! ???? pic.twitter.com/0Me5Va2Lm0— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2025
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