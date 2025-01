Кубок Англии. Лидс с ассистом экс-игрока Шахтера одержал победу, Ковентри дожал соперника в серии пенальти

В вечернем слоте субботних поединков третьего раунда Кубка Англии кроме “Манчестер Сити” были еще и пары полностью из низших дивизионов. В обоих случаях, как и в матче "горожан", были зафиксированы домашние сухие победы. Пусть и не столь уверены.

Лидер Чемпионшипа "Лидс" играл против представителя Второй лиги "Харрогейта" на "Элланд Роуд". Преимущество "павлинов" было очевидным, ведь события на поле были полностью в руках хозяев. Однако только во втором тайме "Лидс" сумел дожать соперника.

На 59 минуте бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон подал с левого фланга в штрафную на голову Ларджи Рамазани – тот забил единственный гол в этом противостоянии.

"Лидс" (II) – "Харрогейт" (IV) 1:0

Гол: Рамазани 59

Largie Ramazani pops up in the box with the header for @LUFC ⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/EM2iLIAJ7Q