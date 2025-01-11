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Гвардиола сообщил, что один из его игроков хочет покинуть команду
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что Кайл Уокер хочет покинуть команду для нового вызова.
"Два дня назад Кайл попросил изучить варианты, чтобы играть за рубежом и завершить его карьеру", - сказал Гвардиола.
Напомним, в медиа появлялась информация об интересе к 34-летнему защитнику клубов Саудовской Аравии (в частности "Аль-Насра", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихада").
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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