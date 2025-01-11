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Гвардиола сообщил, что один из его игроков хочет покинуть команду

Англия
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Гвардиола сообщил, что один из его игроков хочет покинуть команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что Кайл Уокер хочет покинуть команду для нового вызова.

"Два дня назад Кайл попросил изучить варианты, чтобы играть за рубежом и завершить его карьеру", - сказал Гвардиола.

Напомним, в медиа появлялась информация об интересе к 34-летнему защитнику клубов Саудовской Аравии (в частности "Аль-Насра", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихада").

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Кайл Уокер Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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