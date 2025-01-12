Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола

Вчера прошел матч третьего раунда Кубка Англии, "Манчестер Сити" победил "Солфорд Сити" со счётом 8:0.

Этот матч стал выдающимся для 22-летнего полузащитника "Сити" Джеймса Макати. Он сделал хет-трик в матче Кубка Англии и этот хет-трик стал первым в его карьере.

Напомним, что Макати – первый английский игрок "Манчестер Сити", забивший три гола в матче Кубка Англии после Робби Фаулера.

Джеймс Макати присоединился к "Сити" летом 2023 года. За этот сезон он принял участие в 11 играх во всех турнирах, отличившихся 4 голами.