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Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола

Англия
Обновлено

22-летний полузащитник впервые трижды отличился в матче Кубка Англии

Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч третьего раунда Кубка Англии, "Манчестер Сити" победил "Солфорд Сити" со счётом 8:0.

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Этот матч стал выдающимся для 22-летнего полузащитника "Сити" Джеймса Макати. Он сделал хет-трик в матче Кубка Англии и этот хет-трик стал первым в его карьере.

Напомним, что Макати – первый английский игрок "Манчестер Сити", забивший три гола в матче Кубка Англии после Робби Фаулера.

Джеймс Макати присоединился к "Сити" летом 2023 года. За этот сезон он принял участие в 11 играх во всех турнирах, отличившихся 4 голами.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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