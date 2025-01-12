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Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола
22-летний полузащитник впервые трижды отличился в матче Кубка Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч третьего раунда Кубка Англии, "Манчестер Сити" победил "Солфорд Сити" со счётом 8:0.
Этот матч стал выдающимся для 22-летнего полузащитника "Сити" Джеймса Макати. Он сделал хет-трик в матче Кубка Англии и этот хет-трик стал первым в его карьере.
Напомним, что Макати – первый английский игрок "Манчестер Сити", забивший три гола в матче Кубка Англии после Робби Фаулера.
Джеймс Макати присоединился к "Сити" летом 2023 года. За этот сезон он принял участие в 11 играх во всех турнирах, отличившихся 4 голами.
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