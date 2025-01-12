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Новый вызов в Италии. СМИ предполагают, куда может перейти Уокер
Милан претендует на Уокера
Фото: https://twitter.com/kylewalker2
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что 34-летний защитник Кайл Уокер хочет покинуть команду для нового вызова.
По информации L’Equipe, англичанин может перейти в "Милан". "Россонери" – одни из серьезных претендентов на защитника, ведь Уокер заинтересован в клубе из Европы, а не из МЛС или Саудовской Аравии.
Отмечается, что для того, чтобы "Милан" смог подписать защитника, они должны кого-то продать.
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Источник:lequipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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