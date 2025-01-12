  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Новый вызов в Италии. СМИ предполагают, куда может перейти Уокер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый вызов в Италии. СМИ предполагают, куда может перейти Уокер

Англия

Милан претендует на Уокера

Новый вызов в Италии. СМИ предполагают, куда может перейти Уокер

Фото: https://twitter.com/kylewalker2

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что 34-летний защитник Кайл Уокер хочет покинуть команду для нового вызова.

По информации L’Equipe, англичанин может перейти в "Милан". "Россонери" – одни из серьезных претендентов на защитника, ведь Уокер заинтересован в клубе из Европы, а не из МЛС или Саудовской Аравии.

Читайте такжеЖена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов

Отмечается, что для того, чтобы "Милан" смог подписать защитника, они должны кого-то продать.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Впервые за 92 года. Манчестер Сити установил результативное достижение
yellow-arrow
Наконец-то забил. Полузащитник Ман Сити отличился впервые за почти год
Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lequipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости