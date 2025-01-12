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Наконец-то забил. Полузащитник Ман Сити отличился впервые за почти год
С помощью пенальти
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Сити" одолел "Солфорд Сити" со счетом 8:0 в рамках Кубка Англии.
Одним из авторов голов в ворота "Солфорд Сити" стал Джек Грилиш. 29-летний полузащитник не забивал 392 дня, поэтому гол с пенальти, забитый на 49-й минуте, стал первым для Грилиша с декабря 2023 года.
Отмечается, что спад Грилиша произошел после того, как главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил игроку, что тот должен бороться за место в стартовом составе. После англичанин часто оставался в запасе "горожан".
Также в этом матче дебютным хет-триком отличился 22-летний полузащитник Джеймс Макати.
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