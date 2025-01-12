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Впервые за 92 года. Манчестер Сити установил результативное достижение

Англия

Повеселились во славу

Впервые за 92 года. Манчестер Сити установил результативное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил представителя четвертого дивизиона "Солфорд" со счетом 8:0. Аналитический портал Squawka подытожил статистические данные этого противостояния.

Впервые за 92 года” Манчестер Сити” отличился 8+ голами в поединке Кубка Англии. Три мяча в этом противостоянии забил Джеймс Макати. Таким образом, он стал первым англичанином за почти 19 лет, который оформил хет-трик в футболке "Сити" – предыдущим был Робби Фаулер.

Также оформил свой гол и Джек Грилиш, реализовав пенальти. Вингер отличился забитым впервые за 392 дня. В последний раз он огорчал голкипера "Кристал Пэлас" 16 декабря 2023 года.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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