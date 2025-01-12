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Впервые за 92 года. Манчестер Сити установил результативное достижение
Повеселились во славу
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил представителя четвертого дивизиона "Солфорд" со счетом 8:0. Аналитический портал Squawka подытожил статистические данные этого противостояния.
Впервые за 92 года” Манчестер Сити” отличился 8+ голами в поединке Кубка Англии. Три мяча в этом противостоянии забил Джеймс Макати. Таким образом, он стал первым англичанином за почти 19 лет, который оформил хет-трик в футболке "Сити" – предыдущим был Робби Фаулер.
Также оформил свой гол и Джек Грилиш, реализовав пенальти. Вингер отличился забитым впервые за 392 дня. В последний раз он огорчал голкипера "Кристал Пэлас" 16 декабря 2023 года.
It has been a very good evening for Manchester City and for a handful of players in particular. ????— Squawka (@Squawka) January 11, 2025
Pep Guardiola's side scored 8+ goals in an FA Cup match for the first time in 92 years.
James McAtee became the first Englishman to score a hat-trick in the competition for the… pic.twitter.com/BSIdMcjeAG
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