Впервые за 92 года. Манчестер Сити установил результативное достижение

Во вчерашнем матче Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил представителя четвертого дивизиона "Солфорд" со счетом 8:0. Аналитический портал Squawka подытожил статистические данные этого противостояния.

Впервые за 92 года” Манчестер Сити” отличился 8+ голами в поединке Кубка Англии. Три мяча в этом противостоянии забил Джеймс Макати. Таким образом, он стал первым англичанином за почти 19 лет, который оформил хет-трик в футболке "Сити" – предыдущим был Робби Фаулер.

Также оформил свой гол и Джек Грилиш, реализовав пенальти. Вингер отличился забитым впервые за 392 дня. В последний раз он огорчал голкипера "Кристал Пэлас" 16 декабря 2023 года.

