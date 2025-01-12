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Феерия резервистов. Манчестер Сити – Солфорд Сити 8:0. Видео голов и обзор матча
Был и хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке третьего раунда Кубка Англии встречались две противоположности. Действующий чемпион Англии, финалист Кубка Англии "Манчестер Сити" дома принимал представителя четвертого дивизиона. Соответственно, разница воплотилась в результат. В итоге подопечные Гвардиолы, который выпустил резервный состав, оформили восемь голов в воротах соперника.
Кубок Англии, 1/32 финала
Манчестер Сити (I) – Солфорд Сити (IV) 8:0
Голы: Доку 8, 69 (пен.), Мубама 20, О'Райлли 43, Грилиш 49 (пен.), Макети 62, 72, 81
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