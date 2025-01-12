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Парагвайский защитник прибыл в Манчестер для подписания контракта с Юнайтед
Все уже согласовано
Фото: www.abc.com.py
Левый защитник "Серро Портенньо" Диего Леон находится в Манчестере. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Он прибыл в Англию для прохождения медосмотра. После этого Манчестер Юнайтед объявит о его подписании.
"Серро Портеньо" получит за 17-летнего игрока гарантированные четыре миллиона долларов. Также будут бонусы: один миллион легкодоступных и 3,5 млн со сложными условиями.
Правда, Леон еще не имеет права выступать за МЮ, ведь 18 лет ему исполнится в апреле. Официально он присоединится к команде в июле. Пока только подпишет контракт и во вторник улетит обратно в Парагвай.
???????????? Paraguayan LB Diego León, in Manchester today for medical and announcement as new Man United player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2025
$4m plus $1m easy add-ons and over $3.5m difficult ones to Cerro Porteno.
León will join United in July 2025, he will fly back to Paraguay on Tuesday. pic.twitter.com/ztLg8TMwTv
На профессиональном уровне Леон провел 19 матчей и отличился двумя голами.
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