Парагвайский защитник прибыл в Манчестер для подписания контракта с Юнайтед

Левый защитник "Серро Портенньо" Диего Леон находится в Манчестере. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Он прибыл в Англию для прохождения медосмотра. После этого Манчестер Юнайтед объявит о его подписании.

"Серро Портеньо" получит за 17-летнего игрока гарантированные четыре миллиона долларов. Также будут бонусы: один миллион легкодоступных и 3,5 млн со сложными условиями.

Правда, Леон еще не имеет права выступать за МЮ, ведь 18 лет ему исполнится в апреле. Официально он присоединится к команде в июле. Пока только подпишет контракт и во вторник улетит обратно в Парагвай.

