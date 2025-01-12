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Парагвайский защитник прибыл в Манчестер для подписания контракта с Юнайтед

Англия

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Парагвайский защитник прибыл в Манчестер для подписания контракта с Юнайтед

Фото: www.abc.com.py

Новина українською

Левый защитник "Серро Портенньо" Диего Леон находится в Манчестере. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Он прибыл в Англию для прохождения медосмотра. После этого Манчестер Юнайтед объявит о его подписании.

"Серро Портеньо" получит за 17-летнего игрока гарантированные четыре миллиона долларов. Также будут бонусы: один миллион легкодоступных и 3,5 млн со сложными условиями.

Правда, Леон еще не имеет права выступать за МЮ, ведь 18 лет ему исполнится в апреле. Официально он присоединится к команде в июле. Пока только подпишет контракт и во вторник улетит обратно в Парагвай.

На профессиональном уровне Леон провел 19 матчей и отличился двумя голами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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