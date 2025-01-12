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Жота впервые стал капитаном Ливерпуля. Реакция нападающего

Англия
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Это было неожиданно

Жота впервые стал капитаном Ливерпуля. Реакция нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота впервые стал капитаном клуба.

В матче против "Аккрингтона" Трента Александера-Арнольад, который был капитаном в матче, заменили на 60-й минуте.

Капитанская повязка перешла к Диогу Жоте – одному из опытных игроков, оставшихся на поле.

Португалец поделился своими эмоциями в Instagram.

"Особый момент впервые носить капитанскую повязку "Ливерпуля" на Энфилде. Движемся вперед в Кубке Англии", - написал Жота.

Основной капитан "Ливерпуля" - защитник Вирджил Ван Дейк. Вице-капитан – вратарь Алиссон Беккер, третий капитан – Трент Александер-Арнольд. Ван Дейк и Алиссон не играли во вчерашнем матче.

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Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Аккрингтон" в Кубке Англии со счётом 4:0. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Diogo Jota
Опубликовал: Владислав Прийменко
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