Вест Хэм отклонил предложение Монако по ключевому игроку

"Монако" обратился к "Вест Хэму" о возможности аренды полузащитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Однако "молотобойцы" ее отклонили. "Вест Хэм" считает мексиканского футболиста важным звеном команды.

Переговоры до сих пор продолжаются. "Монако" нацелен на подписание Альвареса, а одним из козырей считает участие в Лиге чемпионов. Но договориться с лондонцами будет непросто, полагает Романо.

Мексиканец перешел в "Вест Хэм" в августе 2023 года из "Аякса" за 38 миллионов евро. В общей сложности на его счету 61 матч в составе "молотобойцев".

В частности, в текущем сезоне Альварес сыграл 19 поединков, 16 из которых – в АПЛ. В среднем он проводил на поле 63 минуты.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 30 млн евро.