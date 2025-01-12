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Была проблема с воротами. Матч Кубка Англии с участием Тоттенхэма откладывали. Фото

Англия

За это и любят Кубок Англии

Была проблема с воротами. Матч Кубка Англии с участием Тоттенхэма откладывали. Фото

Фото - thefa.com

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Матч Кубка Англии с участием "Тоттенхэма" откладывали.

Лондонский клуб приехал в гости к представителю Национальной Лиги "Тэмворсу". Но матч вовремя не начался.

При проверке сетки ворот судьи увидели дыру. Футболисты оригинально решали проблему.

Сначала вратарь клуба Джас Сингх попытался решить проблему. Но его товарищ Бек-Рэй Энору взобрался на плечи и с помощью скотча стал ремонтировать сетку.

Энору помимо занятий футбола работает ассистентом в магазине одежды Zara.

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"Тэмворс" играет в Национальной Лиге Англии. Сейчас команда в своей лиге занимает 16-е место.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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