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Была проблема с воротами. Матч Кубка Англии с участием Тоттенхэма откладывали. Фото
За это и любят Кубок Англии
Фото - thefa.com
Матч Кубка Англии с участием "Тоттенхэма" откладывали.
Лондонский клуб приехал в гости к представителю Национальной Лиги "Тэмворсу". Но матч вовремя не начался.
При проверке сетки ворот судьи увидели дыру. Футболисты оригинально решали проблему.
Сначала вратарь клуба Джас Сингх попытался решить проблему. Но его товарищ Бек-Рэй Энору взобрался на плечи и с помощью скотча стал ремонтировать сетку.
There was a gap in the net so Tamworth striker Beck-Ray Enoru was hoisted on a team mate's shoulders to apply some tape!— Match of the Day (@BBCMOTD) January 12, 2025
Ahhh the FA Cup ????❤️#BBCFootball #FACup pic.twitter.com/IQIIhRiHTJ
Энору помимо занятий футбола работает ассистентом в магазине одежды Zara.
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"Тэмворс" играет в Национальной Лиге Англии. Сейчас команда в своей лиге занимает 16-е место.
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