Была проблема с воротами. Матч Кубка Англии с участием Тоттенхэма откладывали. Фото

Матч Кубка Англии с участием "Тоттенхэма" откладывали.

Лондонский клуб приехал в гости к представителю Национальной Лиги "Тэмворсу". Но матч вовремя не начался.

При проверке сетки ворот судьи увидели дыру. Футболисты оригинально решали проблему.

Сначала вратарь клуба Джас Сингх попытался решить проблему. Но его товарищ Бек-Рэй Энору взобрался на плечи и с помощью скотча стал ремонтировать сетку.

