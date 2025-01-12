Ищут замену ведущему игроку. Нападающим Ливерпуля заинтересовался саудовский клуб

Нападающим "Ливерпуля" заинтересовался саудовский клуб.

По информации AnfieldWatch, Дарвин Нуньес представляет интерес "Аль-Хилялю", который сыграет на обновлённом клубном Чемпионате Мира 2025.

Источник сообщает, что команда хочет избавиться от Неймара и ищет варианты для расширения своих возможностей.

""Аль-Хиляль" действительно восхищается уругвайцем и рассматривает его переход как важный шаг в стремлении повысить свою узнаваемость. Учитывая, что Нуньес ещё в расцвете сил, это стало бы огромным успехом для саудовской стороны, и именно поэтому они готовы сделать шаг", - написал источник.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент Дарвин Нуньес сыграл в 26-ти матчах "Ливерпуля", в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

TransferMarkt оценивает футболиста в 65 млн евро.