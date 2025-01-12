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Один из фаворитов Кубка Англии вылетит. Поможет ли Зинченко Арсеналу в матче против Манчестер Юнайтед?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Один из фаворитов Кубка Англии вылетит. Поможет ли Зинченко Арсеналу в матче против Манчестер Юнайтед?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Огненное противостояние в третьем раунде Кубка Англии. Один из фаворитов на трофей вылетит из турнира.

"Арсенал" встречается с "Манчестер Юнайтед". Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

Лондонцы сыграют в специальной форме "No More Red", нацеленную против кровопролития.

Стартовый состав "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 11-ти матчах за лондонский клуб. Защитник пропустил 13 матчей из-за повреждений.

В этом сезоне украинец выходит с замен. С первых минут защитник играл в Премьер-Лиге против "Вулверхэмптона" и домашнего матча против "Манчестер Юнайтед".

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"Манчестер Юнайтед" - действующий обладатель Кубка Англии. У них 13 титулов турнира. "Арсенал" брал трофей 14 раз.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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