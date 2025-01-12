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Один из фаворитов Кубка Англии вылетит. Поможет ли Зинченко Арсеналу в матче против Манчестер Юнайтед?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Огненное противостояние в третьем раунде Кубка Англии. Один из фаворитов на трофей вылетит из турнира.
"Арсенал" встречается с "Манчестер Юнайтед". Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
⚪️ ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 12, 2025
???? Lewis-Skelly retains place at left-back
???? Jorginho partners Merino
⚡️ Jesus on the wing
Let's give it everything we've got, Gunners ✊
Лондонцы сыграют в специальной форме "No More Red", нацеленную против кровопролития.
Стартовый состав "Манчестер Юнайтед".
Two United changes for today's game...— Manchester United (@ManUtd) January 12, 2025
???? @AltayBayindir_1 replaces @AndreyOnana
???? Garna comes in for @AmadDiallo_19#MUFC || #FACup
В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 11-ти матчах за лондонский клуб. Защитник пропустил 13 матчей из-за повреждений.
В этом сезоне украинец выходит с замен. С первых минут защитник играл в Премьер-Лиге против "Вулверхэмптона" и домашнего матча против "Манчестер Юнайтед".
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"Манчестер Юнайтед" - действующий обладатель Кубка Англии. У них 13 титулов турнира. "Арсенал" брал трофей 14 раз.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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