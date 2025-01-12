Один из фаворитов Кубка Англии вылетит. Поможет ли Зинченко Арсеналу в матче против Манчестер Юнайтед?

Огненное противостояние в третьем раунде Кубка Англии. Один из фаворитов на трофей вылетит из турнира.

"Арсенал" встречается с "Манчестер Юнайтед". Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

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???? Lewis-Skelly retains place at left-back

???? Jorginho partners Merino

⚡️ Jesus on the wing



Let's give it everything we've got, Gunners ✊ — Arsenal (@Arsenal) January 12, 2025

Лондонцы сыграют в специальной форме "No More Red", нацеленную против кровопролития.

Стартовый состав "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 11-ти матчах за лондонский клуб. Защитник пропустил 13 матчей из-за повреждений.

В этом сезоне украинец выходит с замен. С первых минут защитник играл в Премьер-Лиге против "Вулверхэмптона" и домашнего матча против "Манчестер Юнайтед".

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"Манчестер Юнайтед" - действующий обладатель Кубка Англии. У них 13 титулов турнира. "Арсенал" брал трофей 14 раз.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени