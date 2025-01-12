Кубок Англии. Тоттенхэм чуть не проиграл команде из пятого дивизиона, а Донкастер неожиданно выбил Халл Сити

Воскресенье в Кубке Англии началось с приезда "Тоттенхэма" в гости к команде из пятого по силе футбольного дивизиона, "Темворту". Для местной команды и публики это, наверное, самый великий день в их истории. Поэтому, бесспорно, матч был особенным. Ну а что "Галл Сити" принимал у себя дома "Донкастер". Об этих матчах и поговорим.

После названий каждой команды вы будете видеть римскую цифру в скобках. Она обозначает силу дивизиона футбольной английской пирамиды, в которой выступает та или иная команда. I - Премьер-лига, II - Чемпионшип, III - Лига 1, IV - Лига 2, V - Национальная лига, VI - Северная или Южная Конференции.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Лемб Граунд" (Темворт)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Темворт" (V) — "Тоттенхэм" (І) 0:3 (после ЭТ)

Голы: Чикуна (101, автогол), Кулусевски (107), Джонсон (118)

"Темворт": Синг — Кромптон, Каллинейн-Либурд, Холлинз, Кокерилл-Моллетт (Сундире, 68) — Тонкс (Чикуна, 85), Милнз (Флетчер, 81) — Макглинли, Моррисон, Бек-Рэй (Уильямс, 81) — Крини (Рей, 85)

"Тоттенхэм": Кински — Порро, Дрегушин (Спенс, 91), Грей, Регилон — Биссума, Сарр (Бергвалл, 68) — Джонсон, Маддисон (Кулусевски, 91), Вернер (Сон, 91) — Мур (Соланке, 68)

Предупреждения: Крини (60), Тонкс (83), Макглинли (90+5), Уильямс (92) — Дрегушин (60), Порро (76)

Это был особенный день для всего маленького города "Темворт". Их команда не так часто доходит до третьего раунда Кубка Англии и против такого именитого соперника они еще никогда не играли. Накануне никто даже не хотел думать о счете в этом матче и как он в итоге мог закончиться. Главное, что это произошло.

Немного удивил выбор стартового состава от Анге Постекоглу, он решил почти не использовать ротацию и из явно неосновных исполнителей на поле были разве что Майки Мур и Серхио Регилон, а остальные все из основной обоймы недавних матчей. Такой серьезный подход намекал, что "шпоры" приехали на маленький стадион только побеждать и настроены серьезно.

И как же было неожиданно то, что по факту произошло. После первого тайма счет все еще был 0:0 и нельзя сказать, что команда Постекоглу как-то много создала у чужих ворот. Они владели мячом, да, но не совсем понимали, как проходить массированную оборону "Темворта". Несколько попыток пробить с не очень выгодных позиций и на этом в первом тайме все. Уже после свистка на перерыв местная публика праздновала, они не пропустили за 45 минут и это прямо уау.

Во втором тайме игра не изменилась, у "шпор" мяч и инициатива, а хозяева отбиваются. Но опять же, за весь тайм мы увидели буквально один острый момент и сейв от голкипера после него. Все, "шпоры" продолжили биться о стену и не знали, как наконец забить тот победный гол. Более того, за несколько секунд до конца основного времени "Темворт" едва не открыл счет после углового, спас только феноменальный Кински. Кто бы мог подумать, но основное время завершилось без забитых голов и все перешло в экстра-таймы.

И уже там "шпоры" забили. Хотя стоп, формально забили не они, ведь это автогол от Чикуны на 101-й минуте. В тот момент все болельщики хозяев подумали: ну почему ФА изменила формат и теперь есть экстра-таймы, а не переигровки? Впоследствии "шпоры" забили и второй раз, отличился Деян Кулусевски и наконец закрыл все вопросы, позволив своей команде избежать невероятного позора, хотя слегка они все равно опозорились. И третий гол от Джонсона все равно ничего не изменил.

Великолепная игра от хозяев поля, классное выступление от скромного, но боевитого "Темворта". Их хватило на 90 минут и там они едва не вырвали победу, но не хватило на экстра-таймы. "Тоттенхэм" идет дальше.

"Халл Сити" (ІІ) — "Донкастер" (IV) 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Пуэрта (80) — Молино (51)

"Халл Сити" был фаворитом в матче с "Донкастером" и то, какие проблемы возникли у "тигров" в этом матче, слегка удивило. Более того, они первыми пропустили гол и были близки к вылету от команды из четвертого дивизиона. Неплохо все же воспользовались своими моментами гости и забили гол в начале второго тайма.

Долгие попытки выровнять ситуацию на табло и на 80-й минуте все же 1:1, до конца основного времени голов больше не было, поэтому все перешло в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти. Сильнее в одиннадцатиметровых оказались гости из "Донкастера". Два пенальти потянул голкипер этой команды и это несколько неожиданный результат. Представитель Чемпионшипа вылетает.