Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии
Воспоминания футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии
По словам нападающего, Уэйн Руни ему помог с адаптацией в сборной и Харри Кейн до сих пор им пользуется, когда приходят новички.
"Уэйн был капитаном, когда я начал играть в 2015 году, и он лично поприветствовал меня, объяснил мне многое о том, что значит представлять Англию, как это навсегда изменит мою жизнь.
Это, очевидно, помогло мне понять этот этап, и сегодня я использую его, чтобы интегрировать новых талантливых людей, которые приходят сюда", - сказал Харри Кейн
Также Харри Кейн рассказал об ожиданиях экс-игрока "Манчестер Юнайтед".
"Я помню, как Уэйн Руни, получив награду за наибольшее количество голов, забитых за сборную Англии, сказал, что ожидает, что следующим буду я.
Я счёл это невероятно любезным с его стороны. Это Уэйн Руни, один из величайших нападающих в истории, ему не нужно было ничего говорить мне", - вспомнил Кейн.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Харри Кейн дебютировал в сборной Англии 27 марта 2015 года в матче против сборной Литвы выйдя на 71-й минуте и отметился забитым голом на 73-й минуте.
Популярное сейчас
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
- Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor
- Первый трофей Трубина в Бенфике, победа Забарного и вылет Ярмолюка, новый тренер Миколенко. Главные новости за 11 января
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО