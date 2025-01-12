  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии

Англия

Воспоминания футболиста  

Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии

По словам нападающего, Уэйн Руни ему помог с адаптацией в сборной и Харри Кейн до сих пор им пользуется, когда приходят новички.

"Уэйн был капитаном, когда я начал играть в 2015 году, и он лично поприветствовал меня, объяснил мне многое о том, что значит представлять Англию, как это навсегда изменит мою жизнь.

Это, очевидно, помогло мне понять этот этап, и сегодня я использую его, чтобы интегрировать новых талантливых людей, которые приходят сюда", - сказал Харри Кейн

Также Харри Кейн рассказал об ожиданиях экс-игрока "Манчестер Юнайтед".

"Я помню, как Уэйн Руни, получив награду за наибольшее количество голов, забитых за сборную Англии, сказал, что ожидает, что следующим буду я.

Я счёл это невероятно любезным с его стороны. Это Уэйн Руни, один из величайших нападающих в истории, ему не нужно было ничего говорить мне", - вспомнил Кейн.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Харри Кейн дебютировал в сборной Англии 27 марта 2015 года в матче против сборной Литвы выйдя на 71-й минуте и отметился забитым голом на 73-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Кубок Англии. Тоттенхэм чуть не проиграл команде из пятого дивизиона, а Донкастер неожиданно выбил Халл Сити
yellow-arrow
Один из фаворитов Кубка Англии вылетит. Поможет ли Зинченко Арсеналу в матче против Манчестер Юнайтед?
yellow-arrow
Топовое противостояние. Арсенал - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча Кубка Англии.
Уэйн Руни Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости