Харри Кейн рассказал, как его пригласил Руни в сборную Англии

По словам нападающего, Уэйн Руни ему помог с адаптацией в сборной и Харри Кейн до сих пор им пользуется, когда приходят новички.

"Уэйн был капитаном, когда я начал играть в 2015 году, и он лично поприветствовал меня, объяснил мне многое о том, что значит представлять Англию, как это навсегда изменит мою жизнь. Это, очевидно, помогло мне понять этот этап, и сегодня я использую его, чтобы интегрировать новых талантливых людей, которые приходят сюда", - сказал Харри Кейн

Также Харри Кейн рассказал об ожиданиях экс-игрока "Манчестер Юнайтед".

"Я помню, как Уэйн Руни, получив награду за наибольшее количество голов, забитых за сборную Англии, сказал, что ожидает, что следующим буду я. Я счёл это невероятно любезным с его стороны. Это Уэйн Руни, один из величайших нападающих в истории, ему не нужно было ничего говорить мне", - вспомнил Кейн.

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Харри Кейн дебютировал в сборной Англии 27 марта 2015 года в матче против сборной Литвы выйдя на 71-й минуте и отметился забитым голом на 73-й минуте.