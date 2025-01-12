Кубок Англии. Синхронные победы представителей Премьер-лиги без особых проблем

Параллельно с центральным матчем всего третьего раунда Кубка Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" свои матчи проводили и другие клубы Премьер-лиги. Об этих встречах мы и поговорим подробнее. Здесь "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Ипсвич".

"Ипсвич" (І) — "Бристоль Роверс" (ІІІ) 3:0

Голы: Филлипс (18), Кларк (24), Тейлор (37)

Киран Маккенна в прошлом сезоне частично наслаждался футболом в Чемпионшипе, потому что мог ставить в своей команды стильный, атакующий футбол. К сожалению, в рамках Премьер-лиги подобный футбол с такими исполнителями безжалостно бы наказывался, поэтому пришлось многое изменить.

И матч в Кубке Англии против "Бристоль Роверс", представителя третьего дивизиона, выглядел как хороший шанс вспомнить старые-добрые времена прошлого сезона и хорошо развлечься в атаке. Именно это "трактористы" и сделали в этом матче.

Еще в первом тайме они отправили в ворота "Бристоль Роверс" три гола и полностью владели инициативой. Во второй половине встречи начался более экономный режим, ведь вскоре возвращается АПЛ, а там матчи куда важнее. Но и там могли забить еще несколько раз. В частности не смог реализовать пенальти Али Аль-Хамади, а так счет мог становиться просто разгромным. Однако и этого достаточно. Спокойный и красивый проход дальше от фаворита.

"Кристал Пэлас" (І) — "Стокпорт" (ІІІ) 1:0

Гол: Эзе (4)

Подопечные Оливера Гласнера принимали у себя дома представителя третьего дивизиона "Стокпорт" и здесь ожидалась гораздо большая доминация. Скажем так, здесь вообще ожидалась доминация "орлов", однако мы ее не увидели.

Еще на старте игры Эберечи Эзе открыл счет и такое впечатление, что этот гол успокоил хозяев и они не настаивали на том, чтобы развивать собственный успех и забивать второй. Это могло бы очень дорого стоить этой команде, особенно учитывая тот факт, что "Стокпорт" не просто сидел в обороне, а иногда и строил собственные атаки.

Но прошло и в итоге хозяева довели все до победного счета. Как будто особо и не напрягались, а в 1/16 прошли.

"Ньюкасл" (І) — "Бромли" (ІѴ) 3:1

Голы: Майли (16), Гордон (49), Осула (61) — Конгрив (8)

А в этом матче все началось с сенсации, скромный "Бромли" из четвертого дивизиона открыл счет на 8 минуте в матче на "Сент-Джеймс Парк". И в ту же минуту они решили сесть на своей половине поля и отзащищать результат. Хотя, было ли это их сознательным решением? Наверное, все же нет.

Просто "сороки" взяли дальше матч под свой контроль и уверенно разобрались с номинально более слабым соперником. Еще в первом тайме сравняли счет благодаря стараниям Льюиса Майли. А во втором голы Гордона и Осулы полностью успокоили этот матч. Все все поняли, фаворит пропустил первым, однако затем сделал то, что и должен был.