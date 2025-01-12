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Реал определился с составом на финал Суперкубка Испании . Нашлось ли место Лунину?
Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" определился с составом на финал Суперкубка Испании.
На Эль Класико Андрей Лунин в старте не сыграет. Карло Анчелотти доверил место Куртуа.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2025
???? @FCBarcelona_es#SuperSupercopa | @UnicajaBanco pic.twitter.com/235daAbQzP
Андрей Лунин сыграл в шести матчах "Реала" во всех турнирах. Больше игр голкипер провёл в Ла Лиге – 3 матча со стартовых минут. Украинский вратарь пропустил во всех турнирах 8 мячей и в трёх поединках не пропустил.
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Напомним, "Реал" обыграл "Мальорку" (3:0) а "Барселона" одолела "Атлетик" (2:0). В финале болельщики увидят Эль Класико.
Действующий обладатель Суперкубка Испании – мадридский "Реал".
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