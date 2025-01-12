Реал определился с составом на финал Суперкубка Испании . Нашлось ли место Лунину?

"Реал" определился с составом на финал Суперкубка Испании.

На Эль Класико Андрей Лунин в старте не сыграет. Карло Анчелотти доверил место Куртуа.

Андрей Лунин сыграл в шести матчах "Реала" во всех турнирах. Больше игр голкипер провёл в Ла Лиге – 3 матча со стартовых минут. Украинский вратарь пропустил во всех турнирах 8 мячей и в трёх поединках не пропустил.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Реал" обыграл "Мальорку" (3:0) а "Барселона" одолела "Атлетик" (2:0). В финале болельщики увидят Эль Класико.

Действующий обладатель Суперкубка Испании – мадридский "Реал".