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Реал определился с составом на финал Суперкубка Испании . Нашлось ли место Лунину?

Англия

Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени

Реал определился с составом на финал Суперкубка Испании . Нашлось ли место Лунину?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" определился с составом на финал Суперкубка Испании.

На Эль Класико Андрей Лунин в старте не сыграет. Карло Анчелотти доверил место Куртуа.

Андрей Лунин сыграл в шести матчах "Реала" во всех турнирах. Больше игр голкипер провёл в Ла Лиге – 3 матча со стартовых минут. Украинский вратарь пропустил во всех турнирах 8 мячей и в трёх поединках не пропустил.

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Напомним, "Реал" обыграл "Мальорку" (3:0) а "Барселона" одолела "Атлетик" (2:0). В финале болельщики увидят Эль Класико.

Действующий обладатель Суперкубка Испании – мадридский "Реал".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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