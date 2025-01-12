Кубок Англии. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5). Болельщики должны извиняться перед Баиндиром

Кубок Англии, 1/32 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Перед этим матчем главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим откровенно заявил, что Онана останется на скамье запасных, а в основе сыграет Алтай Баиндир. Многие болельщики МЮ в соцсетях отрицательно восприняли такое решение тренера и заранее записывали фору в несколько голов для "канониров". Однако в итоге турецкий голкипер стал героем матча. Он даже помог судье, который очень сильно ошибся.

Первый тайм был откровенно скучным. "Ман Юнайтед" практически не атаковал, поставив крепкую защиту у своих ворот. Стоит отметить, что обороняться у гостей получалось. Потуги "канониров" были напрасны. Единственным выдающимся моментом до перерыва была травма Габриэля Жезуса, которого на носилках вынесли с поля.

Артета и Аморим имели в перерыве обстоятельные разговоры с подопечными. Потому что они подействовали. На старте второго тайма МЮ убежал в резкую контратаку. Габриэль поскользнулся, благодаря чему Гарначо выбежал на оперативное пространство и отдал под удар Фернандешу. У португальца выстрел получился очень красивым. У Раи шансов не было.

Сразу же и “Арсенал” должен был забивать, но Хаверц ... Сегодня был не его день. После сброса от Магуайра он не попал в плоскость. Но это не всё. Кроме Харри ошибся Далот. Слишком жестко он пошел в подкат, как для того, кто уже имеет желтую. Не попал ни в мяч, ни в Мерино. Но намерение от португальца было жестоким. Здесь вопросов к арбитру нет.

Прошло несколько минут, когда хозяева воспользовались численным преимуществом. “Арсенал” забил так, как и делал уже дважды в ворота МЮ в этом сезоне: благодаря стандарту. Не слишком уверенно сыграл кулаками Баиндир, поэтому мяч остался в штрафной. В конце концов, Габриэль благодаря рикошету счет сравнял.

Еще прошло немного времени, и на 69-й минуте Хаверц в борьбе с Магуайром решил продемонстрировать свои навыки дельфина. Арбитр ему поверил и высоко оценил: поставил пенальти в ворота гостей. А тут уже в игру вступил Алтай Баиндир. Он выручил и судью, и свою команду, эффектно парировав пенальти от Эдегора.

К завершению основного времени "Арсенал" пытался забить, а "Ман Юнайтед" просто выжить. Гости все-таки оказались ближе к цели. Дважды хорошие моменты имел Райс, еще раз – вышеупомянутый Хаверц. Удары Деклана потянул голкипер, а Кай… он сегодня забивать не хотел.

МЮ свой момент нашел на старте второго овертайма, но удар Зиркзе потянул Рая. Также и на исходе 120-минутки еще один шанс имел Хаверц. Немец снова не попал в створ с нескольких метров.

И это еще не все его провалы… Единственным, кто не забил в серии послематчевых пенальти, стал тот же Хаверц. Он долго расшатывал вратаря, пробил в правый угол, а Баиндир потащил. Дуэль антигероя и героя матча. Турок должен себе на память купить футболку Хаверца.

Не стоит говорить, что МЮ прошел дальше незаслуженно. Свои моменты гости использовали, отлично играли в обороне. Это “Арсенал” забил после рикошета и не смог реализовать левый пенальти на протяжении основного времени игры. Все вопросы к Артете и к реализации его подопечных, а Аморим свою работу выполнил. Главное, что не получится Зинченко обвинить, который сегодня так и на поле не вышел.

Далее на пути в “Ман Юнайтед” будет “Лестер”. Встреча Руда ван Нистелроя против бывшего клуба.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Габриэль 63 – Фернандеш 52

Незабитый пенальти в серии: Хаверц (вратарь)

Забитые пенальти: Эдегор, Райс, Партей – Фернандеш, Диалло, Йоро, Л. Мартинес, Зиркзе

Арсенал: Рая – Тимбер (Партей 100), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Троссард 91) – Эдегор, Жоржиньо (Терни 113), Мерино (Райс 73) – Габриэль Жезус (Стерлинг 40), Хаверц, Мартінеллі

"Манчестер Юнайтед": Баиндир – де Лигт, Магуайр (Йоро 104), Л. Мартинес – Мазрауи, Угарте (Маласия 91), Мейну (Кольер 81), Далот – Гарначо (Дилло 80), Фернандеш – Гойлунн (Зиркзе 81)

Предупреждения: Габриэль 70, Хаверц 72 – Л. Мартинес 29, Фернандеш 38, Далот 49, 61, Угарте 56, Магуайр 70

Удаление: Далот 61 (вторая желтая)