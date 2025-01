Кубок Англии. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5). Болельщики должны извиняться перед Баиндиром

Кубок Англии, 1/32 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Перед этим матчем главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим откровенно заявил, что Онана останется на скамье запасных, а в основе сыграет Алтай Баиндир. Многие болельщики МЮ в соцсетях отрицательно восприняли такое решение тренера и заранее записывали фору в несколько голов для "канониров". Однако в итоге турецкий голкипер стал героем матча. Он даже помог судье, который очень сильно ошибся.

Первый тайм был откровенно скучным. "Ман Юнайтед" практически не атаковал, поставив крепкую защиту у своих ворот. Стоит отметить, что обороняться у гостей получалось. Потуги "канониров" были напрасны. Единственным выдающимся моментом до перерыва была травма Габриэля Жезуса, которого на носилках вынесли с поля.

Артета и Аморим имели в перерыве обстоятельные разговоры с подопечными. Потому что они подействовали. На старте второго тайма МЮ убежал в резкую контратаку. Габриэль поскользнулся, благодаря чему Гарначо выбежал на оперативное пространство и отдал под удар Фернандешу. У португальца выстрел получился очень красивым. У Раи шансов не было.

A man for the big occasions ™️



Take a bow, @B_Fernandes8! ????@ManUtd #EmiratesFACup pic.twitter.com/eRqEwToSoK