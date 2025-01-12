  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Унесли на носилках. Лондонский Арсенал потерял важного нападающего
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Унесли на носилках. Лондонский Арсенал потерял важного нападающего

Англия

Здоровья

Унесли на носилках. Лондонский Арсенал потерял важного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" потерял важного нападающего.

В матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" медики на носилках унесли нападающего Габриэла Жезуса.

На 38-й минуте бразилец отработал в защите во время подбега Бруно Фернандеша к воротам хозяев. Но получил травму и его забрали врачи.

Рахим Стерлинг заменил бразильца.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последний раз у Жезуса была травма паха, полученная 20 августа 2024 года. Тогда нападающий пропустил 2 матча лондонского клуба.

В этом сезоне бразилец сыграл в 26-ти матчах "Арсенала" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Соперники команд с украинскими игроками в Кубке Англии. Результаты жеребьёвки четвёртого раунда
yellow-arrow
Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги
yellow-arrow
Кубок Англии. Саутгемптон – Суонси 3:0. Первая победа Ивана Юрича со святыми
Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости