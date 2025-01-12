Унесли на носилках. Лондонский Арсенал потерял важного нападающего

Лондонский "Арсенал" потерял важного нападающего.

В матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" медики на носилках унесли нападающего Габриэла Жезуса.

На 38-й минуте бразилец отработал в защите во время подбега Бруно Фернандеша к воротам хозяев. Но получил травму и его забрали врачи.

Рахим Стерлинг заменил бразильца.

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Последний раз у Жезуса была травма паха, полученная 20 августа 2024 года. Тогда нападающий пропустил 2 матча лондонского клуба.

В этом сезоне бразилец сыграл в 26-ти матчах "Арсенала" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.