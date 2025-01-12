Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.

Встретятся между собой команды с украинскими игроками, "Ливерпуль" поедет к обидчикам команды Ярмолюка, Ван Нистелрой сыграет против "Манчестер Юнайтед" и в Кубке станет минимум на три команды меньше из Премьер-Лиги.

Результаты жеребьёвки

Манчестер Юнайтед – Лестер

Лидс – Миллуолл / Дагенем энд Ред

Брайтон – Челси

Престон / Чарльтон – Уиком

Эксетер – Ноттингем Форест

Ковентри – Ипсвич

Блэкберн – Вулверхэмптон

Менсфилд / Уиган – Фулхэм

Бирмингем – Ньюкасл

Плимут – Ливерпуль

Эвертон – Борнмут

Астон Вилла – Тоттенхэм

Саутгемптон / Суонси – Бёрнли

Лейтон Ориент / Дерби – Манчестер Сити

Донкастер – Кристал Пэлас

Сток Сити – Кардифф

The draw for the #EmiratesFACup fourth round is complete ???? — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025

Матчи состоятся на неделе 8 февраля.

Напомним, ранее из команд с украинскими игроками вылетели "Брентфорд" Егора Ярмолюка, "Арсенал" Александра Зинченко и "Сандерленд" Назария Русина.