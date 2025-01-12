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Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги
Матчи пройдут на неделе с 8 февраля
Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.
Встретятся между собой команды с украинскими игроками, "Ливерпуль" поедет к обидчикам команды Ярмолюка, Ван Нистелрой сыграет против "Манчестер Юнайтед" и в Кубке станет минимум на три команды меньше из Премьер-Лиги.
Результаты жеребьёвки
- Манчестер Юнайтед – Лестер
- Лидс – Миллуолл / Дагенем энд Ред
- Брайтон – Челси
- Престон / Чарльтон – Уиком
- Эксетер – Ноттингем Форест
- Ковентри – Ипсвич
- Блэкберн – Вулверхэмптон
- Менсфилд / Уиган – Фулхэм
- Бирмингем – Ньюкасл
- Плимут – Ливерпуль
- Эвертон – Борнмут
- Астон Вилла – Тоттенхэм
- Саутгемптон / Суонси – Бёрнли
- Лейтон Ориент / Дерби – Манчестер Сити
- Донкастер – Кристал Пэлас
- Сток Сити – Кардифф
The draw for the #EmiratesFACup fourth round is complete ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025
Матчи состоятся на неделе 8 февраля.
Напомним, ранее из команд с украинскими игроками вылетели "Брентфорд" Егора Ярмолюка, "Арсенал" Александра Зинченко и "Сандерленд" Назария Русина.
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