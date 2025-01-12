  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги

Англия

Матчи пройдут на неделе с 8 февраля

Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги

Новина українською

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.

Встретятся между собой команды с украинскими игроками, "Ливерпуль" поедет к обидчикам команды Ярмолюка, Ван Нистелрой сыграет против "Манчестер Юнайтед" и в Кубке станет минимум на три команды меньше из Премьер-Лиги.

Результаты жеребьёвки

  • Манчестер Юнайтед – Лестер
  • Лидс – Миллуолл / Дагенем энд Ред
  • Брайтон – Челси
  • Престон / Чарльтон – Уиком
  • Эксетер – Ноттингем Форест
  • Ковентри – Ипсвич
  • Блэкберн – Вулверхэмптон
  • Менсфилд / Уиган – Фулхэм
  • Бирмингем – Ньюкасл
  • Плимут – Ливерпуль
  • Эвертон – Борнмут
  • Астон Вилла – Тоттенхэм
  • Саутгемптон / Суонси – Бёрнли
  • Лейтон Ориент / Дерби – Манчестер Сити
  • Донкастер – Кристал Пэлас
  • Сток Сити – Кардифф

Матчи состоятся на неделе 8 февраля.

Напомним, ранее из команд с украинскими игроками вылетели "Брентфорд" Егора Ярмолюка, "Арсенал" Александра Зинченко и "Сандерленд" Назария Русина.

По теме
yellow-arrow
Соперники команд с украинскими игроками в Кубке Англии. Результаты жеребьёвки четвёртого раунда
yellow-arrow
Кубок Англии. Саутгемптон – Суонси 3:0. Первая победа Ивана Юрича со святыми
yellow-arrow
Кубок Англии. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5). Болельщики должны извиняться перед Баиндиром
Кубок Англии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Emirates FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости