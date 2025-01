Ван Нистелрой против Манчестер Юнайтед и дерби с украинцами. Определились пары четвёртого раунда Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.

Встретятся между собой команды с украинскими игроками, "Ливерпуль" поедет к обидчикам команды Ярмолюка, Ван Нистелрой сыграет против "Манчестер Юнайтед" и в Кубке станет минимум на три команды меньше из Премьер-Лиги.

Результаты жеребьёвки

