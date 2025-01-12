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Кубок Англии. Саутгемптон – Суонси 3:0. Первая победа Ивана Юрича со святыми

Англия
Обновлено

Наконец-то аутсайдер АПЛ смог почувствовать вкус побед

Кубок Англии. Саутгемптон – Суонси 3:0. Первая победа Ивана Юрича со святыми

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

После своего прихода в Англию Иван Юрич почувствовал всю жестокость местного чемпионата. Стоит отметить, что пришел он в чрезвычайно проблемный клуб, который имеет один из самых слабых составов в лиге, поэтому подобные проблемы были предсказуемыми. Но Кубок Англии - это другая история.

Именно здесь можно немного поднять моральный дух команды и вспомнить, как это играть первым номером. Такой сам провела его команда, по сути без проблем разобравшись с гостями из Уэльса.

"Суонси" на самом деле имел неплохой шанс пройти дальше, ведь соперник был далеко не в форме. Однако класс делает свое. Дубль от талантливого Тайлера Диблинга и первый гол от Сулеманы сделали разницу и она все же большая.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Саутгемтпон" — "Суонси" 3:0

Голы: Сулемана (20), Диблинг (35, 65)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Харвуд-Беллис, Беднарек (Вуд, 73), Уокер-Питерс — Бри, Угочукву (Смоллбоун, 67), Арибо (Лаллана, 86), Меннинг — Фернандеш — Диблинг (Арчер, 67), Сулемана (Армстронг, 67)

"Суонси": Маклафлин — Ки, Кристи (Каллен, 66), Нотон, Таймон — Граймз (Фултон, 66), Франко (Аллен, 66) — Рональд (Джиннелли, 79), Ум (Абдулай, 79) — Перт-Гаррис — Бьянкини

Предупреждения: Меннинг (90+2) — Граймз (60), Аллен (78)

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