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Соперники команд с украинскими игроками в Кубке Англии. Результаты жеребьёвки четвёртого раунда

Англия

Матчи пройдут на неделе с 8 февраля

Соперники команд с украинскими игроками в Кубке Англии. Результаты жеребьёвки четвёртого раунда

Фото - thefa.com

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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии. Команды с украинскими игроками узнали своих соперников.

"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко сразится с "Борнмутом" Ильи Забарного. Минимум, на одну команду с украинцами станет меньше.

"Челси", в котором состоит украинец Михаил Мудрик, встретится с "Брайтоном".

Полные результаты жеребьёвки смотрите на нашем сайте.

Напомним, что в третьем раунде Кубка Англии вылетели "Брентфорд" с Егором Ярмолюком от аутсайдера Чемпионшипа "Плимута". В дополнительное время проиграл "Сандерленд" с Назарием Русиным. "Арсенал" Александра Зинченко вылетел от "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.

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Источник:
FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
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