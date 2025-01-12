Соперники команд с украинскими игроками в Кубке Англии. Результаты жеребьёвки четвёртого раунда

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии. Команды с украинскими игроками узнали своих соперников.

"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко сразится с "Борнмутом" Ильи Забарного. Минимум, на одну команду с украинцами станет меньше.

"Челси", в котором состоит украинец Михаил Мудрик, встретится с "Брайтоном".

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Напомним, что в третьем раунде Кубка Англии вылетели "Брентфорд" с Егором Ярмолюком от аутсайдера Чемпионшипа "Плимута". В дополнительное время проиграл "Сандерленд" с Назарием Русиным. "Арсенал" Александра Зинченко вылетел от "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.