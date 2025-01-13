Безуспешный штурм и вылет из Кубка Англии. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5). Обзор матча

В первом тайме болельщикам было скучно, поскольку команды создавали редкие опасные моменты. Хозяева даже ни разу не попали в створ. После перерыва "канониры" выглядели совсем иначе и начали давить на соперника (14 ударов, владение 74%).

В овертайме "гуннеры" продолжили доминировать, но оборона "красных дьяволов" не подводила, хотя с 61-й минуты коллектив играл в меньшинстве. В серии пенальти подопечные Аморима реализовали все попытки. В следующем раунде МЮ будет принимать "Лестер" 8 февраля.

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Смотрите обзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 109 зрителей

Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Габриэль, 63 – Фернандеш, 52

Нереализованный пенальти: Эдегор, 72 (Арсенал)

Удаление: Далот, 61 (МЮ)