Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Безуспешный штурм и вылет из Кубка Англии. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5). Обзор матча
Красные дьяволы со скрипом проходят дальше
Фото - Арсенал
В первом тайме болельщикам было скучно, поскольку команды создавали редкие опасные моменты. Хозяева даже ни разу не попали в створ. После перерыва "канониры" выглядели совсем иначе и начали давить на соперника (14 ударов, владение 74%).
В овертайме "гуннеры" продолжили доминировать, но оборона "красных дьяволов" не подводила, хотя с 61-й минуты коллектив играл в меньшинстве. В серии пенальти подопечные Аморима реализовали все попытки. В следующем раунде МЮ будет принимать "Лестер" 8 февраля.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 1/32 финала Кубка Англии
Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 109 зрителей
Голы: Габриэль, 63 – Фернандеш, 52
Нереализованный пенальти: Эдегор, 72 (Арсенал)
Удаление: Далот, 61 (МЮ)
Популярное сейчас
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
- "Он никогда не был гнилым". Кучер вспомнил, как играл против Милевского
- Знал все заранее. Олег Федорчук рассказал о провальном трансфере Динамо
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО