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Артета оценил состояние здоровья своего нападающего, который травмировался в матче Кубка Англии
Футболист покинул поле на носилках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии Габриэля Жезуса, который получил серьезную травму во время матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:5 после пен.) в третьем раунде Кубка Англии.
"Травма Габриэля Жезуса вызывает серьезное беспокойство. Он покинул футбольное поле на носилках из-за сильной боли, и он держался за свое колено. Ситуация выглядит неутешительно".
"Я думаю, что это не рецидив той травмы, которую он получил во время прошлого чемпионата мира, это другое колено", – добавил Артета.
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Напомним, что в декабре Габриэль Жезус набрал отличную форму, получив клубную награду лучшему игроку месяца. В последних десяти матчах во всех турнирах ему удалось забить шесть голов и отдать один ассист.
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