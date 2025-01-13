Артета оценил состояние здоровья своего нападающего, который травмировался в матче Кубка Англии

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии Габриэля Жезуса, который получил серьезную травму во время матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:5 после пен.) в третьем раунде Кубка Англии.

"Травма Габриэля Жезуса вызывает серьезное беспокойство. Он покинул футбольное поле на носилках из-за сильной боли, и он держался за свое колено. Ситуация выглядит неутешительно". "Я думаю, что это не рецидив той травмы, которую он получил во время прошлого чемпионата мира, это другое колено", – добавил Артета.

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Напомним, что в декабре Габриэль Жезус набрал отличную форму, получив клубную награду лучшему игроку месяца. В последних десяти матчах во всех турнирах ему удалось забить шесть голов и отдать один ассист.