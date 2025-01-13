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Тренер Арсенала отреагировал на поражение его команды в матче против Манчестер Юнайтед

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Тренер Арсенала отреагировал на поражение его команды в матче против Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:5 после пен.) в третьем раунде Кубка Англии.

"Я поражен тем, что мы не смогли выиграть эту игру, имея серьезное преимущество. Мы не получили того, чего заслуживаем, однозначно. У нас было много моментов, нереализованный пенальти. Мы расстроены этим результатом. В среду, в матче против «Тоттенхэма», мы должны дать нашим болельщикам то, чего они ожидают. Мы играли на этой неделе против двух хороших команд, против которых очень тяжело играть. Мы должны принять эту реальность и сделать гораздо больше, чтобы одержать победу в следующей игре".

Ранее Микель Артета оценил состояние здоровья Габриэля Жезуса, который получил серьезную травму в этом матче.

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Напомним, что матч между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" состоится в среду, 15-го января. Начало игры в 22:00.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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