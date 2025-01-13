Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Арсенала отреагировал на поражение его команды в матче против Манчестер Юнайтед
Канониры вылетели из Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:5 после пен.) в третьем раунде Кубка Англии.
"Я поражен тем, что мы не смогли выиграть эту игру, имея серьезное преимущество. Мы не получили того, чего заслуживаем, однозначно. У нас было много моментов, нереализованный пенальти. Мы расстроены этим результатом. В среду, в матче против «Тоттенхэма», мы должны дать нашим болельщикам то, чего они ожидают. Мы играли на этой неделе против двух хороших команд, против которых очень тяжело играть. Мы должны принять эту реальность и сделать гораздо больше, чтобы одержать победу в следующей игре".
Ранее Микель Артета оценил состояние здоровья Габриэля Жезуса, который получил серьезную травму в этом матче.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" состоится в среду, 15-го января. Начало игры в 22:00.
Популярное сейчас
- Суперкубок Испании. Реал – Барселона 2:5. Каталонский погром в Джидде
- Барселона в первом тайме сметает Реал. Команда Флика вколотила еще 2 мяча
- Довбик против Болоньи: гол с пенальти и треть выигранных дуэлей. Оценки за матч
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО