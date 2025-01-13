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Рубен Аморим - о победе над Арсеналом в Кубке Англии: Мы показали свой характер
Команда португальского наставника выстояла вдесятером
Фото - Сайт МЮ - www.manutd.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:1; 3:5 по пен.) в третьем раунде Кубка Англии.
"Я думаю, что сегодня мы сыграли против "Арсенала" намного лучше, чем в предыдущем матче. Мы были более агрессивными, играли намного лучше во время стандартов. Мы продемонстрировали свой дух и характер, даже с десятью игроками на футбольном поле. Это был очень хороший вечер для нас".
"Нам удалось забить первыми, но потом мы страдали на поле. Возможно, мы сыграли не слишком хорошо, однако мы контролировали определенные моменты, поэтому я считаю, что мы лучше начали понимать наши задачи во время матча. В итоге, это помогло нашей команде получить важный результат", — добавил Аморим.
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Напомним, что в матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лестером". Матчи следующего раунда этого турнира предварительно запланированы на 8-9 февраля.
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