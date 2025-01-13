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Аморим в очередной раз прокомментировал будущее Рашфорда в Манчестер Юнайтед

Англия

Нападающий не попадает в заявку своей команды

Аморим в очередной раз прокомментировал будущее Рашфорда в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на выход "Манчестер Юнайтед" в следующий раунд Кубка Англии, на послематчевой пресс-конференции Рубена Аморима не обошлось без вопросов о будущем Маркуса Рашфорда в команде.

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"Маркус Рашфорд все еще является игроком "Манчестер Юнайтед". Провел ли он свою последнюю игру за клуб? Я не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Ему нужно продолжать упорно работать. Он должен представлять этот клуб, и он любит этот клуб. Как я уже говорил об этом раньше, мне приходится делать выбор перед каждой игрой относительно стартового состава. Посмотрим, что будет в следующей игре".

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Отметим, что Рашфорд не выходил на поле в составе "красных дьяволов" в семи последних матчах во всех турнирах.

Ранее Златан Ибрагимович прокомментировал интерес со стороны "Милана" к английскому нападающему.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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