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Аморим в очередной раз прокомментировал будущее Рашфорда в Манчестер Юнайтед
Нападающий не попадает в заявку своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на выход "Манчестер Юнайтед" в следующий раунд Кубка Англии, на послематчевой пресс-конференции Рубена Аморима не обошлось без вопросов о будущем Маркуса Рашфорда в команде.
"Маркус Рашфорд все еще является игроком "Манчестер Юнайтед". Провел ли он свою последнюю игру за клуб? Я не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Ему нужно продолжать упорно работать. Он должен представлять этот клуб, и он любит этот клуб. Как я уже говорил об этом раньше, мне приходится делать выбор перед каждой игрой относительно стартового состава. Посмотрим, что будет в следующей игре".
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Отметим, что Рашфорд не выходил на поле в составе "красных дьяволов" в семи последних матчах во всех турнирах.
Ранее Златан Ибрагимович прокомментировал интерес со стороны "Милана" к английскому нападающему.
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