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Герой Манчестер Юнайтед в кубковом противостоянии с Арсеналом прокомментировал победу своей команды

Англия

Неожиданный геймченджер дьяволов

Герой Манчестер Юнайтед в кубковом противостоянии с Арсеналом прокомментировал победу своей команды

Фото - Сайт МЮ - www.manutd.com

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Алтай Байиндир отреагировал на важную победу своей команды над "Арсеналом" в Кубке Англии.

"Если ты не играешь регулярно, это не имеет значения, ведь ты играешь за "Манчестер Юнайтед", ты должен быть готов помочь команде в любой момент. Я упорно работаю каждый день. Я терпелив. Я просто хочу помочь этой замечательной команде, хочу осчастливить всех фанатов этого великого клуба".

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"Рубен Аморим помогает нам каждый день выкладываться на полную. Мы доверяем ему, а он доверяет нам. Мы ведем борьбу вместе", — добавил Алтай Байиндир.

Добавим, что в этом матче турецкий вратарь отразил пенальти Мартина Эдегора, капитана "канониров", в основное время, а затем отразил удар Кая Гаверца в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

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Всего в этом сезоне Алтай Байиндир провел четыре матча во всех турнирах на клубном уровне, сохранив свои ворота сухими в одном поединке.

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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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