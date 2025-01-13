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Астон Вилла проявляет интерес к защитнику Севильи
Это было бы хорошим усилением обороны для львов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лоик Баде зарекомендовал себя как одно из самых надежных звеньев обороны "Севильи". Летом были слухи, что француз покинет андалусийцев, однако он продлил контракт с "нервионцами", чем порадовал поклонников этой команды. Впрочем, интерес к центральному защитнику со стороны других клубов никуда не исчез.
Как сообщает Fichajes, "Астон Вилла" проявляет интерес к 24-летнему игроку "Севильи". Спортивный директор "львов" Мончи хочет привести его на "Вилла Парк", чтобы усилить защитную линию под руководством Унаи Эмери. Цена трансфера может составить от 35 до 40 млн евро, что является внушительной цифрой, демонстрирующей уверенность "Астон Виллы" в игроке.
Добавим, что в этом сезоне Лоик Баде провел 16 матчей, где отметился одним забитым мячом.
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