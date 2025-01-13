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Капитан Арсенала - о вылете от Манчестер Юнайтед в Кубке Англии: Мы играли недостаточно хорошо

Англия

Лидер команды взял ответственность на себя

Капитан Арсенала - о вылете от Манчестер Юнайтед в Кубке Англии: Мы играли недостаточно хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор высказался о вылете своей команды от "Манчестер Юнайтед" в матче третьего раунда Кубка Англии.

"Этот результат действительно разочаровывает нас. Мы полностью доминировали в этом матче, создавали моменты у ворот соперников, поэтому трудно воспринять этот результат. Мы сделали более чем достаточно для того, чтобы выиграть эту игру. Но этого было недостаточно".

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"Я должен был забить с пенальти, это также и моя вина. Я думаю, что это был решающий момент, поэтому все это трудно воспринять. Несмотря на все, мы должны держаться вместе. Впереди очень важный матч — северолондонское дерби, мы должны работать дальше", — добавил Эдегор.

Заметим, что "канониры" второй сезон подряд вылетают из Кубка Англии на стадии третьего раунда.

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Также добавим, что матч между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" состоится в среду, 15-го февраля. Начало игры в 22:00.

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Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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