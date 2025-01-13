Команда Руда Ван Нистелроя близка к трансферу защитника Пармы

После возвращения в Премьер-лигу, "Лестер" не может похвастаться успешными выступлениями, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Лисам" необходимо делать усиление состава, чтобы остаться в высшем английском дивизионе.

По информации Sky Sports, "Лестер" приближается к подписанию Войо Кулибали из "Пармы". Рамки соглашения в принципе согласованы, и переговоры находятся на продвинутой стадии. 25-летний француз является универсальным игроком, который может закрыть оба фланга обороны. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 2 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Войо Кулибали провел 19 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.