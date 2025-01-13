Арне Слот считает, что Ноттингем является одним из претендентов на титул АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил "Ноттингем Форест", который в этом сезоне под руководством Нуну Эшпириту Санту поражает своими результатами. Сейчас "лесники" занимают третье место в АПЛ.

"Если они находятся так высоко в турнирной таблице вместе с нами, "Арсеналом", "Челси", "Манчестер Сити" и другими, то они абсолютно точно являются одной из тех команд, которые борются за титул АПЛ. Они заслуживают такого признания. Посмотрите на то, как они играют, у них отличные результаты. Это будет серьезный вызов для нашей команды".

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Напомним, что матч между "Ноттингемом" и "Ливерпулем" состоится уже завтра, во вторник 14-го января. Начало игры в 22:00. Прошлый поединок между этими командами на закончился минимальной победой "лесников" со счетом 1:0.