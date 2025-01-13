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Астон Вилла договорилась с Боруссией Д о трансфере нападающего

Англия

Оба клуба пришли к согласию

Астон Вилла договорилась с Боруссией Д о трансфере нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" договорилась с дортмундской "Боруссией" о трансфере 25-летнего нападающего.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб согласился продать Дониелла Малена в "Астон Виллу" за 25 миллионов евро. Также известно, что "шмели" могут получить дополнительно до 5 миллионов евро в качестве бонусов за его переход. Сейчас уточняются окончательные детали.

Ранее сообщалось о том, что бирмингемцы согласовали условия личного контракта с нидерландцем.

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Добавим, что в текущем сезоне Дониелл Мален забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 21 матче за клуб во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Астон Вилла (Бирмингем) Дониэлл Мален
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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