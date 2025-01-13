Тренер Челси дал объяснение тому, почему Бен Чилвелл не получает игровой практики в команде

Бен Чилвелл оказался в глубоком запасе с тех пор, как команду возглавил Энцо Мареска. Вокруг 28-летнего защитника существует немало слухов о смене клубной прописки этой зимой. Несмотря на эти заявления, англичанин продолжает оставаться на "Стэмфорд Бридж" и Энцо Мареска дал объяснение тому, почему у игрока отсутствует игровая практика в команде.

"Он был на высоте. Очень профессиональный. Он много работает. Мне стыдно из-за сложившейся ситуации, но с точки зрения поведения он ведет себя очень хорошо. Прежде всего потому, что это мой выбор. Причина заключается в том, что я вижу, как Мало Гюсто, Рис Джеймс или Марк Кукурелья выполняют другую работу во время игры. Я думаю, что Чилвелл - лучший защитник, который выполняет эту работу вдоль и поперек, и в прошлом имел возможность выигрывать титулы и играть в национальной сборной, но мне трудно представить Бена, который делает что-то другое", - цитирует слова Марески Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь одну игру в составе "синих" во всех турнирах.