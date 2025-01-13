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Арсенал собирается подписать нападающего Брентфорда
Канониры нуждаются в усилении атакующей линии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" хочет оформить трансфер нападающего "Брентфорда".
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, лондонский "Арсенал" собирается подписать нового нападающего в ближайшее время на фоне серьезных травм Букайо Сака и Габриэля Жезуса и плохих выступлений Кая Гаверца.
Главной целью клуба является вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо. На данный момент известно, что руководство "канониров" уже делало запрос относительно доступности 25-летнего камерунца в январе. Однако считается, что его трансфер следующим летом может быть более реалистичным. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Bryan Mbeumo has 13 goals this season, already his Premier League best! ???? pic.twitter.com/J8lbxyBWwP— Premier League (@premierleague) January 13, 2025
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Добавим, что в этом сезоне Бриан Мбемо забил 13 голов и отдал три ассиста в 20 матчах за клуб в АПЛ.
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