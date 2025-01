Арсенал собирается подписать нападающего Брентфорда

"Арсенал" хочет оформить трансфер нападающего "Брентфорда".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, лондонский "Арсенал" собирается подписать нового нападающего в ближайшее время на фоне серьезных травм Букайо Сака и Габриэля Жезуса и плохих выступлений Кая Гаверца.

Главной целью клуба является вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо. На данный момент известно, что руководство "канониров" уже делало запрос относительно доступности 25-летнего камерунца в январе. Однако считается, что его трансфер следующим летом может быть более реалистичным. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Bryan Mbeumo has 13 goals this season, already his Premier League best! ???? pic.twitter.com/J8lbxyBWwP