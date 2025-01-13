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Жене нападающего Арсенала присылали угрозы после неудачного выступления его команды

Англия

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Жене нападающего Арсенала присылали угрозы после неудачного выступления его команды

Фото з вільних джерел

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После матча лондонского "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед" в третьем раунде Кубка Англии жене Кая Хавертца начали поступать угрозы в личные сообщения в соцсети Инстаграм. 25-летний немец не смог реализовать ни один из своих моментов в основное время игры, а в серии послематчевых пенальти он промахнулся с отметки.

Супруги недавно объявили о том, что они ждут рождения ребенка. Некоторые осмелились написать следующие ужасные сообщения:

"Я приду в твой дом и убью вашего ребенка. Я не шучу, просто ждите".

"Надеюсь, что у тебя будет выкидыш".

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"Я даже не знаю, что сказать, но, пожалуйста, друзья, имейте уважение к другим людям. Мы должны быть лучше этого... Для тех, кто считает, что это нормально - писать такие вещи, я сейчас в шоке... Надеюсь, что им стыдно за такой поступок", — написала София Хавертц в Инстаграм.

Жене нападающего Арсенала присылали угрозы после неудачного выступления его команды - изображение 1
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Напомним, что Кай Хавертц присоединился к "Арсеналу" летом 2023 года из "Челси" за 75 миллионов евро. За это время немец забил 26 голов и отдал 10 ассистов в 78 матчах в составе "канониров".
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Опубликовал: Андрей Журба
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