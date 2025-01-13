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Жене нападающего Арсенала присылали угрозы после неудачного выступления его команды
Семейная пара получила кучу хейта
Фото з вільних джерел
После матча лондонского "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед" в третьем раунде Кубка Англии жене Кая Хавертца начали поступать угрозы в личные сообщения в соцсети Инстаграм. 25-летний немец не смог реализовать ни один из своих моментов в основное время игры, а в серии послематчевых пенальти он промахнулся с отметки.
Супруги недавно объявили о том, что они ждут рождения ребенка. Некоторые осмелились написать следующие ужасные сообщения:
"Я приду в твой дом и убью вашего ребенка. Я не шучу, просто ждите".
"Надеюсь, что у тебя будет выкидыш".
"Я даже не знаю, что сказать, но, пожалуйста, друзья, имейте уважение к другим людям. Мы должны быть лучше этого... Для тех, кто считает, что это нормально - писать такие вещи, я сейчас в шоке... Надеюсь, что им стыдно за такой поступок", — написала София Хавертц в Инстаграм.
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