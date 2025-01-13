"Это напоминало визит к стоматологу". Экс-игрок Арсенала жестко прошелся по команде Микеля Артеты

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Мартин Киоун после вылета "канониров" из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" прокомментировал игру подопечных Микеля Артеты.

"Эмоции от этой игры мне напоминали визит к стоматологу, когда "Манчестер Юнайтед" открыл счет в этом поединке. Чем дольше это продолжалось, тем больше все это было похоже на вечер одной команды — "Манчестер Юнайтед", за что им стоит отдать должное", — сказал Киоун для BBC Sport.