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"Это напоминало визит к стоматологу". Экс-игрок Арсенала жестко прошелся по команде Микеля Артеты

Англия

Легендарный футболист не в восторге от игры своей бывшей команды

"Это напоминало визит к стоматологу". Экс-игрок Арсенала жестко прошелся по команде Микеля Артеты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник лондонского "Арсенала" Мартин Киоун после вылета "канониров" из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" прокомментировал игру подопечных Микеля Артеты.

"Эмоции от этой игры мне напоминали визит к стоматологу, когда "Манчестер Юнайтед" открыл счет в этом поединке. Чем дольше это продолжалось, тем больше все это было похоже на вечер одной команды — "Манчестер Юнайтед", за что им стоит отдать должное", — сказал Киоун для BBC Sport.

Читайте такжеБывший защитник Арсенала считает, что команде Артеты необходимо выиграть титул, чтобы закрепить свой успех
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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