Гвардиола - о трех победах подряд: Раньше невозможно было выиграть хотя бы один матч

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в присущей для себя эмоциональной манере отреагировал на победную серию его команды после неудачного периода в конце прошлого года.

"Конечно, сейчас мы выиграли три матча подряд. Раньше невозможно было выиграть один, а теперь мы выиграли три. Это нам помогает, конечно. Наше настроение теперь немного лучше. Впереди нас ждет очень тяжелая игра против "Брентфорда". Томас Франк и его команда всегда создают много проблем. Они фантастическая, невероятная команда".

Напомним, что матч между "Брентфордом" и "Манчестер Сити" состоится уже завтра, 14-го января. Начало игры в 21:30 по киевскому времени.

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В последних трех матчах "горожане" забили 14 голов в ворота своих соперников, пропустив лишь однажды. Сейчас "Манчестер Сити" находится на шестом месте в АПЛ с 34 очками после 20-ти туров.