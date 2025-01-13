Новый вызов для Томаса Тухеля: Как обновить сборную Англии перед ЧМ-2026

Лиам Делап, Фил Фоден и еще восемь ключевых решений, которые новый тренер сборной Англии должен принять перед отборочными матчами Чемпионата мира.

Новый главный тренер "Трех львов" уже замечен на стадионах Премьер-лиги, погружаясь в работу. Но с какими главными вызовами ему предстоит столкнуться?

Томас Тухель официально приступил к работе на посту тренера сборной Англии и не теряет времени зря, оценивая доступные варианты. Немецкий специалист посетил не менее четырех матчей Премьер-лиги в свой первый рабочий уикенд, начав формировать планы на первый сбор команды в марте. Новый наставник получил в наследство от недавно посвященного в рыцари Гарета Саутгейта команду, находящуюся в состоянии переходного периода. Саутгейт успешно возглавлял сборную на протяжении восьми лет, но теперь Тухелю предстоит принять ряд ключевых решений, чтобы придать команде новый вектор перед Чемпионатом мира 2026 года, который стартует через 18 месяцев. Итак, какие ключевые задачи Тухель должен решить до объявления первого состава и выбора стартовой XI на матч с Албанией 21 марта?

Проблема с левым защитником

Одно из главных решений, которое предстоит принять Тухелю, — выбор игрока на левый фланг обороны. Этот выбор важен как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно учитывая нехватку здоровых и находящихся в форме игроков. Люк Шоу, долгое время считавшийся основным левым защитником, снова проводит сезон, омраченный травмами. В составе "Манчестер Юнайтед" он провел всего 98 минут в трех матчах, а после очередного "незначительного" повреждения в декабре все еще не вернулся на поле. Бен Чилуэлл, который был ключевым игроком в победе Тухеля с "Челси" в Лиге чемпионов, получил еще меньше игровой практики, несмотря на то, что находится в хорошей физической форме.

Новый тренер "Челси" Энцо Мареска предпочитает других игроков. Хотя возвращение Шоу возможно в ближайшее время, выбор все равно остается крайне ограниченным. Льюис Холл из "Ньюкасла", знакомый Тухелю по совместной работе в "Челси", дебютировал за сборную в ноябре и закрепился в составе "сорок" под руководством Эдди Хау. Также возможно, что Тухель обратит внимание на Лейфа Дэвиса из "Ипсвича". Этот 25-летний игрок, способный выступать как на позиции защитника, так и латераля, пока не играл за сборную, даже на юношеском уровне. Однако в составе "трактористов" он показывает отличную игру, отметившись четырьмя результативными действиями в нынешнем сезоне.

Готов ли Делап?

Может ли в первой сборной Тухеля оказаться сразу два игрока из "Ипсвича"? Нападающий Лиам Делап, безусловно, привлек внимание нового тренера, хотя тот еще не видел его вживую. Делап — центральный форвард с мощной физикой, отличным техническим арсеналом и хорошей реализацией моментов. В 19 матчах он набрал 10 результативных действий и делит звание самого результативного английского нападающего в Премьер-лиге. Хотя Делап все еще "сыроват", его текущая форма впечатляет. С учетом того, что нынешний дублер Гарри Кейна, Олли Уоткинс, пока не демонстрирует стабильной игры в сезоне 2024/25, у Делапа есть все шансы получить вызов в сборную, если он сохранит свой уровень в ближайшие месяцы. В течение некоторого времени не было очевидного преемника для Кейна, но за 18 месяцев до Чемпионата мира подходящий момент для интеграции молодого форварда в команду.

Тактика, тактика, тактика

Хотя в Англии Тухеля чаще ассоциируют с формацией с тремя защитниками, которую он использовал в "Челси", это далеко не единственная схема, с которой он работает. Многие игроки сборной привыкли к игре с тремя защитниками под руководством Саутгейта, что может стать преимуществом. Однако в последние годы Тухель также активно использовал схемы 4-2-3-1 и 4-3-3, особенно в "Боруссии", "Пари Сен-Жермен" и "Баварии", где 4-2-3-1 стала его основным выбором. Прославленный как высокоадаптивный мастер тактики, Тухель многое поставит на то, какие игроки лучше подойдут под ту или иную систему. Учитывая атакующий потенциал команды, он может не захотеть жертвовать мощной линией нападения ради более прагматичной схемы с тремя защитниками.

Как уже упоминалось, проблема с левым латералем остается острой, если Шоу не вернётся в строй. Киран Триппьер, который при Саутгейте часто играл не на своей позиции слева, завершил международную карьеру. Возвращение Гарри Магуайра к хорошей форме стало своевременным, так как он отлично справляется с ролью центрального защитника в схеме с тремя игроками в обороне. Тем не менее, у сборной остается нехватка вариантов на правом фланге.

Палмер или Фоден?

Независимо от того, какую схему в итоге выберет Тухель, правильная организация атаки станет серьезным вызовом. Гарри Кейн, без сомнения, начнет в старте, но выбор игроков на флангах и в атакующей полузащите вызовет немало обсуждений. Саутгейт подвергся жесткой критике в последние месяцы своего правления за то, что упорно ставил Фила Фодена на Евро-2024, несмотря на его очевидные проблемы, в то время как находящийся в отличной форме Коул Палмер оставался на скамейке. Тем не менее, Палмер сумел проявить себя, отдав результативную передачу в полуфинале и забив великолепный гол в финале против Испании.

На данный момент выбор для Тухеля кажется очевидным: Фоден продолжает находиться в кризисе, в то время как Палмер демонстрирует впечатляющую форму, набрав 19 результативных действий в 20 матчах Премьер-лиги. Многое будет зависеть от того, захочет ли Тухель использовать Джуда Беллингема на позиции "десятки" или в более глубокой роли плеймейкера. Однако на сегодняшний день нет сомнений, что Палмер должен быть ключевым игроком обновлённой сборной. Фодену предстоит серьезно поработать, чтобы доказать свою готовность к марту.

Конкуренция Санчо

Проблемы Фодена и Джека Грилиша в "Манчестер Сити" открывают конкуренцию за место на левом фланге. Хотя Энтони Гордон, вероятно, является фаворитом, а Джейми Гиттенс из дортмундской "Боруссии" может получить первый вызов в сборную, старое знакомое лицо вновь появляется на горизонте. Аренда Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" в "Челси" оказалась успешной. 24-летний игрок проводит солидный, пусть и не выдающийся сезон, стабильно выходя в основе лондонского клуба. Местами он напоминает самого себя в лучшие времена, и Тухель наверняка внимательно следит за его прогрессом. Санчо имеет реальные шансы вернуться в сборную Англии впервые с сентября 2021 года.

Проблема Бена Уайта

Ситуация с Беном Уайтом, похоже, вскоре прояснится. Тухель подтвердил, что планирует переговорить с защитником "Арсенала", который в случае своего возвращения может стать ключевым игроком на позиции центрального или правого защитника. Выступая в декабре на жеребьевке отборочного турнира ЧМ, тренер заявил: "Это должен быть чистый лист и ясное видение. Всё начинается с января". На вопрос о возвращении Уайта он добавил: "Да, я свяжусь с ним". Существует вероятность, что Уайт завершит свою самоизоляцию, что станет огромным усилением для сборной перед Чемпионатом мира 2026 года. Однако мартовский сбор, скорее всего, станет слишком ранним этапом для его возвращения, так как игрок все еще восстанавливается после операции на колене.

Вратарь номер один

Если Тухель наблюдал за матчами Премьер-лиги в последние месяцы, то он, вероятно, уже нашел ответ на этот вопрос. Сообщалось, что с назначением Тухеля Джордану Пикфорду придётся бороться за сохранение позиции основного вратаря, так как новый тренер готов игнорировать прежние заслуги игроков. Хотя борьба за место основного вратаря сборной Англии продолжится вплоть до Чемпионата мира в США, Канаде и Мексике в течение следующих 18 месяцев, на данный момент Джордан Пикфорд уверенно отвечает на все вопросы о своём статусе. К декабрю "Эвертон" сохранил больше сухих матчей в национальных лигах топ-5 Европы (семь), чем любой другой клуб. Это стало возможным во многом благодаря фантастической игре Пикфорда на последнем рубеже.

Чье время истекло?

Тухель говорил, что его работа потребует "трудных" и "непопулярных" решений, и одно из самых болезненных — это завершение международной карьеры игрока. Для ряда ветеранов Саутгейта, которые были его ключевыми исполнителями на протяжении последних восьми лет, двери в сборную могут закрыться. Возраст и высокая конкуренция за места в составе создают серьезные препятствия для их возвращения. Кайл Уокер и Джек Грилиш из "Манчестер Сити" демонстрируют удручающую форму на клубном уровне. Келвин Филлипс борется за место в основе в аренде в "Ипсвиче", Рахим Стерлинг, принадлежащий "Челси", стал игроком запаса в "Арсенале", а Джордан Хендерсон из "Аякса" не вызывался в сборную уже почти год. Возрождение Магуайра в "Манчестер Юнайтед" дает ему шанс остаться в обойме, но для таких игроков, как Льюис Данк и Ник Поуп, возвращение в сборную сейчас маловероятно.

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