Борнмут активно ищет нового нападающего

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола подтвердил, что клуб активно работает над поиском нового нападающего.

"Я понятия не имею, что произойдет, я знаю, что клуб работает над этим, но я не знаю, что произойдет на рынке.

Мы пытаемся подписать нападающего - это понятно, все в клубе пытаются это сделать. Я понимаю, что команды не хотят терять форвардов посреди сезона - нам нужен нападающий с уровнем, чтобы начать и играть в матчах Премьер-лиги, это будет нелегко, но все в клубе работают над этим", - сказал специалист.