  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут активно ищет нового нападающего
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут активно ищет нового нападающего

Англия

Андони Ираола ответил на вопросы журналистов перед матчем против Челси

Борнмут активно ищет нового нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола подтвердил, что клуб активно работает над поиском нового нападающего.

"Я понятия не имею, что произойдет, я знаю, что клуб работает над этим, но я не знаю, что произойдет на рынке.

Мы пытаемся подписать нападающего - это понятно, все в клубе пытаются это сделать. Я понимаю, что команды не хотят терять форвардов посреди сезона - нам нужен нападающий с уровнем, чтобы начать и играть в матчах Премьер-лиги, это будет нелегко, но все в клубе работают над этим", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Челси" - "Борнмут" состоится 14 января в 21:30 по киевскому времени.

Читайте такжеЧелси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
По теме
yellow-arrow
Определена дата проведения матча Эвертон - Ливерпуль, который был перенесен из-за шторма
yellow-arrow
Новый вызов для Томаса Тухеля: Как обновить сборную Англии перед ЧМ-2026
yellow-arrow
Клуб Забарного решил отправить одного из своих защитников в аренду в команду Ла Лиги
Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости